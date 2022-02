L’Union européenne annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

L’étau se resserre sur la Russie alors que l’UE met en place de nouvelles mesures pour contrer l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé dimanche que les Russia Today (RT) et Sputnik, des médias d’État russes, seront bannis de l’UE afin d’empêcher la propagation de «mensonges».

«Nous allons interdire dans l'UE la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre Union. Nous développons donc des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe», a indiqué la responsable européenne.

L’UE ferme aussi l'ensemble de son espace aérien à tous les avions russes, y compris les «jets privés des oligarques».

«Nous proposons (aux Vingt-Sept) d'interdire tous les avions appartenant à des Russes, enregistrés en Russie ou contrôlés par des intérêts russes. Ils ne pourront plus atterrir, décoller ou survoler le territoire de l'UE», a indiqué la cheffe de l'exécutif européen, alors que les pays européens ont multiplié les annonces pour bannir de leur ciel les compagnies russes.

De plus, l’UE interdit les exportations des «plus importants secteurs économiques» du régime de Minsk, «complice» de l'invasion russe en Ukraine.

Les secteurs des hydrocarbures, du tabac, du ciment, du fer et de l'acier sont concernés, a précisé la cheffe de l'exécutif européen. Les responsables bélarusses qui "ont aidé la Russie" dans son offensive en Ukraine sont également visés par des sanctions.

Le Bélarus est déjà sous sanctions de l'UE pour la répression de son opposition et le détournement d'un avion européen pour arrêter un dissident.