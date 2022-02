Météo: une semaine de relâche idéale pour aller jouer à l’extérieur

La semaine de relâche qui commence lundi pour la très grande majorité province devrait faire plaisir à plusieurs amateurs de sports d’hiver, avec des conditions météorologiques idéales pour les sorties à l’extérieur jusqu’à samedi prochain.

«Plusieurs systèmes devraient amener quelques flocons, mais le mercure devrait rester assez bas pour conserver la neige au sol», a indiqué Dominic Martel, météorologue pour Environnement Canada, en entrevue à l’Agence QMI. Toutefois, la journée de dimanche risque d’être un peu plus agitée avec une veille de bourrasques dans le sud-ouest de la province.

«Les déplacements pourraient être dangereux en raison d'un changement soudain des conditions météorologiques. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte», peut-on lire dans l’avis de l’agence fédérale.

De lundi à vendredi, deux clippers de l’Alberta (un durant la journée de mardi et l’autre vendredi) devraient survoler l’ouest de la province et apporter au plus 10 cm de neige à Montréal, qui sera au centre de ces petits systèmes dépressionnaires, présents dans le ciel pour une courte durée. «Ce sera les deux seules journées où l’on verra quelques flocons, le reste de la semaine sera dégagé jusqu’à samedi», a ajouté Dominic Martel.

En ce qui concerne la température, le mercure ne devrait pas trop s’éloigner des normales saisonnières de -1°C, enregistrant des températures variant entre -2°C et -5°C. Seule ombre au tableau, le mercure devrait descendre jusqu’à -10°C pour les journées de lundi et jeudi, donc le foulard sera de mise pour ces deux jours.