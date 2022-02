Nadia Kounda: des lectures qui font avancer

Alors qu’on peut la voir dans la série dramatique L’homme qui aimait trop, Nadia Kounda nous parle des livres qu’elle a trop aimés.

Avec quel livre avez-vous envie de commencer cet entretien ?

L’art subtil de s’en foutre, de Mark Manson. Ce livre simple, qui est un livre connu de développement personnel, rejoint beaucoup ma philosophie de vie, mais il m’a aussi aidée à y voir plus clair à une période où je me suis sentie nulle, car je comparais ma vie à celle des autres sur les réseaux sociaux. Ce livre aide à relativiser, à se centrer sur son propre être, ses propres valeurs et à ne plus se juger en fonction de valeurs qui peuvent nous rendre malheureux ou aigris, comme la célébrité ou la richesse. Il explique le cheminement pour se recentrer sur des vraies valeurs de vie, qui sont différentes d’une personne à l’autre.

Dans son livre, Mark Manson donne plusieurs exemples qui peuvent faire écho à l’expérience de chaque lecteur, parfois drôles, parfois tirés d’événements plus difficiles. Mais c’est surtout le choix de son langage qui fait que ce livre est accessible et nous atteint plus facilement. L’auteur partage aussi ses propres expériences, et explique comment il a réussi à être mieux dans sa peau et à réapprendre à vivre dans une société qui met beaucoup de pression sur une échelle de valeurs parfois néfastes.

Au cours de votre vie, est-ce qu’il y a un livre qui vous a particulièrement marquée ?

Oui, Quelques adieux, de Marie Laberge. Ce livre est un roman psychologique. Il raconte l’histoire d’un professeur universitaire marié et heureux en couple qui va avoir le coup de foudre pour une de ses étudiantes. Pendant des années, il va vivre une double vie.

La forme de ce livre est originale, il y a un avant et un après l’infidélité : le point de vue du professeur et le point de vue de sa femme dans la deuxième partie.

Tout au long du livre, je me rappelle m’être demandé comment on pouvait aimer si fort et en même temps deux personnes aussi différentes. Comment une femme ne peut-elle pas se rendre compte de l’infidélité de son mari pendant toutes ces années ?

J’ai lu ce roman au début de ma relation avec mon compagnon, et je me souviens que ce livre m’avait dérangée dans mon quotidien, m’avait rendue un peu paranoïaque !

Et un autre qui vous a particulièrement émue ?

Chanson douce, de Leïla Slimani, qui est une fiction très réaliste. C’est l’histoire de Myriam, une maman qui a passé quelques années à s’occuper de ses enfants et qui aimerait reprendre son travail malgré la réticence de son mari. Pour cela, le couple doit engager une nounou. Très exigeant, il passe un casting pointu à plusieurs candidates avant que Myriam ne choisisse sa perle rare : Louise. Cette nounou est presque parfaite, jusqu’au jour où elle commet l’irréparable : elle tue ses petits protégés.

Le roman commence par la fin, la tragédie. C’est ce qui rend cette œuvre de fiction très réaliste, à l’image d’un fait divers dont on va nous conter les faits événement par événement et qui permet au lecteur de dresser le profil psycho-logique de cette nounou meurtrière.

Quel a été votre plus récent coup de cœur ?

Récemment, j’ai lu des autobiographies plutôt que des romans. Dans le livre Mémoires – L’envers d’une vie, l’actrice Demi Moore se confie sur sa vie, de son enfance à aujourd’hui. Je l’ai choisi car je suis moi-même actrice. Mais aussi parce que cette grande actrice s’est éloignée pendant un long moment du milieu du cinéma et de la télévision à cause de ses problèmes d’anorexie et de dépendances. C’est d’abord la curiosité qui m’a poussée à lire son livre, mais aussi l’espoir de la voir reprendre sa carrière en main. Ce qu’elle raconte n’est pas joyeux, mais ça m’a permis de connaître la vie complexe d’une actrice talentueuse qui a rayonné dans sa carrière pendant des années avant de sombrer et de faire la une des tabloïds pour des raisons autres que son art. Je suis fascinée par les personnages qui ont la capacité de surmonter des chocs traumatiques forts.

Vous pouvez maintenant nous parler des romans que vous avez littéralement adorés au cours de ces dernières années ?

Je lis très peu de romans, mais beaucoup d’essais, de biographies ou d’autobiographies. Je peux quand même en citer deux :

► Rafales d’automne, de Natsume Sôseki. Il s’agit d’un professeur de littérature de lycée qui veut former ses élèves à une certaine morale, à la droiture, l’honnêteté. Alors ses élèves se moquent de lui et chaque fois il démissionne... Ce livre parle de comment rester intègre dans un monde où il est difficile de rencontrer l’intégrité, et où l’intégrité et la droiture ne sont pas reconnues et appréciées...

► Les Pionnières, d’Anna Jacobs. C’est l’histoire d’une jeune femme née dans la pauvreté qui va se battre pour exister. C’est un très bel exemple de résilience, de quelqu’un qui sort de la misère avec force, courage et droiture.

Que comptez-vous lire sous peu pour vous changer les idées

J’aimerais découvrir les romans de Patrice Godin, mon partenaire de jeu dans L’homme qui aimait trop. Et comme je suis curieuse de savoir ce qui va se passer, je vais commencer rapidement la lecture des épisodes de la saison 2 de la série Les moments parfaits, créée par Marc Robitaille et réalisée par François Begin, qu’on tourne ce printemps.