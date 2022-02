Théâtre: faire (re)vivre Sappho

C’est en bouquinant dans une librairie féministe il y a quelques années que l’idée de parler de la poétesse grecque Sappho est venue à l’esprit de la dramaturge Marie-Ève Milot.

Avec sa complice de longue date Marie-Claude St-Laurent, elle a eu l’envie de faire revivre cette femme marquante de l’Antiquité au Théâtre de Quat’Sous après avoir mis la main sur un recueil de textes de cette légende. Car c’est Sappho qui a inspiré le mot « saphisme », signifiant homosexualité féminine, et « lesbienne », tirée de Lesbos, l’île grecque d’où elle est originaire.

« On s’est demandé pourquoi il restait si peu de chose de son œuvre, raconte Marie-Ève Milot en entrevue téléphonique. À force d’avoir été reléguées aux oubliettes plusieurs fois au cours de l’Histoire, elle est néanmoins toujours là. C’est comme si ses écrits voulaient vivre. »

Amour et amitié

Sappho est connue pour avoir ouvertement exprimé son désir pour les jeunes femmes dans ses textes, mais aussi pour avoir mené un groupe de compagnes. « Elle tenait une école mystique pour femmes où elles se cultivaient par l’art, comme le chant, la musique et la danse, dit cette autrice féministe. On reproduit cette façon de vivre et de se cultiver de manière contemporaine. »

Pour ce faire, le récit qu’ont construit les deux créatrices s’articule autour de Denise, une ancienne tenancière de bar âgée qui est une fervente de cette figure mythique qu’elle a étudiée. Elle ouvre les portes de sa demeure montréalaise à des consœurs à qui elle transmet sa passion et son savoir. « C’est une pièce qui traite de l’intimité et du désir féminin qui se déploie de différente manière dans leur sensualité et dans leur quotidien », mentionne celle qui assure aussi la mise en scène.

« Ces femmes traversent des épreuves. Il y a des hostilités extérieures, mais dans la maison, il existe de la solidarité, de la douceur et de la bienveillance, ajoute-t-elle. Elles sont appelées à expérimenter la “philia” : ce sentiment entre l’amour et l’amitié. »

Cette « philia », Marie-Ève Milot la partage depuis près de 20 ans avec Marie-Claude St-Laurent avec qui elle a écrit de nombreuses pièces. « On est comme un vieux couple, sans le côté relation amoureuse », dit-elle en riant.

Cette production veut également montrer une facette souvent occultée, soit les relations sensuelles entre femmes. « C’est quelque chose que j’ai envie de voir, confie celle qui est aussi comédienne. Je ne suis pas lesbienne, mais plusieurs de celles qui œuvrent dans le spectacle le sont. De Sappho à aujourd’hui, on se rend compte que des femmes qui se rassemblent dérangent. »

Marie-Ève Milot fait aussi valoir que cette proposition est intergénérationnelle. La plus expérimentée est Murielle Dutil, qui a passé le cap des 75 ans. Elle est flanquée de Nathalie Claude, Katia Lévesque, Florence Blain Mbaye et d’Alix Mouysset. « Chaque personne de la production a été soigneusement choisie, souligne Marie-Ève Milot. On ratisse large. C’est un portrait pluriel de femmes. »

Se rapprocher

Reporté en raison de la pandémie, ce spectacle est plus pertinent que jamais, selon elle, à la suite de cette crise sanitaire qui nous a éloignés physiquement et divisés dans certains cas. « Elle prend encore plus son sens en ce moment, dit doucement Marie-Ève Milot. On remarque qu’en retombant dans les arts, on peut mesurer comment on a ressenti un tel événement jusque dans nos corps. On doit réapprendre à se retrouver près d’autres êtres humains. On craint l’autre malgré nous. »

Elle estime donc que cette création bienveillante est parfaite pour le début d’un autre post-confinement. « Je trouve que malgré l’épreuve difficile que les protagonistes traversent, c’est une pièce franchement lumineuse. On est dans la guérison. Moi, j’avais vraiment envie de cela en ce moment. »

► Sappho est présentée du 8 mars au 2 avril au Théâtre de Quat’Sous.