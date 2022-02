Trump pourfend le «fascisme de gauche» canadien

L’ancien président Donald Trump a offert un appui inconditionnel aux manifestants qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant plus de trois semaines.

Aux yeux de M. Trump, les camionneurs et leurs partisans ont été méprisés et traités injustement par le gouvernement canadien.

«Les camionneurs, travailleurs et les familles patriotes se sont tenus debout pour les droits les plus élémentaires. Ils ont été violemment réprimés. Leurs avoirs et les économies ont été gelés, ils ont été qualifiés de nazis, racistes et terroristes», a affirmé l’ancien président lors d’un discours-fleuve prononcé samedi soir devant la grand-messe annuelle des républicains, la Conservative Political Action Conference (CPAC) qui se tient ce weekend à Orlando, en Floride.

Selon le politicien, le gouvernement canadien est allé jusqu’à déposer des accusations pour de «faux crimes» contre des «manifestants pacifiques».

«Je les ai regardés j’ai vu les feuilles d’érable sur leurs drapeaux et leur amour pour leur pays. [...] Ils sont pourchassés comme des ennemis par leur propre gouvernement et traités comme des vendeurs de drogues ou des meurtriers», a déploré M. Trump.

«Une ligne a été franchie. Vous êtes soit avec les camionneurs pacifiques ou avec les fascistes de gauche», a ajouté l’ancien président en assurant qu’il se tient «avec le peuple canadien qui veut retrouver sa liberté».

Ce n’est pas la première fois que M. Trump affiche ouvertement son appui aux manifestants, qui ont pu profiter de l’appui de nombreux Américains qui ont versé des millions de dollars pour soutenir les «convois de la liberté».

Au début du mois, l’ex-président avait notamment qualifié le premier ministre Justin Trudeau de «lunatique d’extrême gauche qui a détruit le Canada avec des mandats cinglés sur la COVID-19».