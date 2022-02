Un vrai de vrai pays

N’en déplaise à Vladimir Poutine, l’Ukraine est un pays tout sauf « artificiel », comme le prétend le président russe depuis des années.

« Ça remonte à loin, l’idée russe que les Ukrainiens ne sont pas vraiment une nation distincte, mais plutôt une version un peu agricole du peuple russe. Comme s’ils étaient des petits Russes par rapport aux grands Russes », affirme Dominique Arel, titulaire de la Chaire en études ukrainiennes.

Or, s’il est « techniquement vrai » que les frontières et les institutions de l’Ukraine ont été créées sous l’Union soviétique, l’idée que les Ukrainiens forment une nation à part était bien présente à l’époque, poursuit-il.

« Même au 19e siècle [avant la création de l’URSS], la conscience d’être Ukrainien existait déjà », renchérit l’historien canadien d’origine ukrainienne Roman Serbyn.

« Russification »

En fait, les puissances russes ont tenté d’assimiler et de « russifier » les Ukrainiens pendant des années, notamment en leur interdisant d’enseigner dans leur langue.

Malgré tout, l’Ukraine comptait en 2019 environ 75 % d’ukrainophones et 17 % de russophones – un chiffre en constante diminution – principalement concentrés dans l’est du pays.

L’Ukraine est finalement devenue indépendante en 1991, après qu’une majorité écrasante de plus de 90 % de citoyens a voté en faveur de l’indépendance. Sous le joug de leur puissant voisin russe pendant des décennies, les Ukrainiens sont particulièrement attachés aux valeurs démocratiques et à la liberté, croit Eugène Czolij, consul honoraire de l’Ukraine au Québec.

Foncièrement Européens

« Nous nous définissons comme des Européens, ce qui nous distingue totalement des Russes », avance-t-il.

Il cite en exemple l’immense soulèvement populaire pro-européen de 2013-2014 qui a mené à la destitution du président prorusse Viktor Ianoukovytch.

Par ailleurs, l’Ukraine compte plusieurs représentants connus, dont les fameux frères boxeurs Wladimir et Vitali Klitschko, ou encore l’actrice Milla Jovovich.

Photo d’archives, AFP

Tous les Ukrainiens à qui Le Journal a parlé ont aussi mentionné le grand poète romantique et nationaliste Taras Chevtchenko.

On peut également penser à ses traditions culinaires, dont la soupe bortsch, à base de betteraves.

Photo Fotolia

« On est un peuple, on a une langue et une culture, même si on a été sous un autre empire pendant longtemps », témoigne Katrusia Smolynec, présidente au Québec de la Fédération nationale ukrainienne du Canada.

Et si le reste du monde apprend à mieux connaître l’Ukraine seulement depuis une trentaine d’années, « ce n’est pas parce que les Ukrainiens n’existaient pas avant, mais plutôt qu’ils n’avaient pas d’État », conclut le professeur d’études politiques Dominique Arel.

Quelques dates importantes

Le territoire actuel de l’Ukraine a été occupé par bien des peuples au fil du temps (Vikings, Tatars, Mongols, Slaves, Scythes...), mais a surtout été convoité par la Russie tsariste et communiste.

18e siècle

L’impératrice russe Catherine II supprime l’autonomie des Cosaques et la majorité de l’actuelle Ukraine passe sous le contrôle de la Russie. L’ouest de l’Ukraine devient austro-hongrois.

1917

Après la révolution russe et l’implosion de l’empire tsariste, les Ukrainiens déclarent leur indépendance, qui sera de courte durée.

Années 1920

Les Bolcheviks envahissent et annexent la partie ex-russe de l’Ukraine et l’intègrent à l’URSS en 1922 en tant que république. La partie anciennement autrichienne est envahie puis rattachée à la Pologne en 1921.

Années 1930

Le génocide des Ukrainiens de l’URSS, dont une famine artificielle et meurtrière, provoque des millions de morts.

1939

Après l’invasion de la Pologne qui marque le début de la Deuxième Guerre mondiale, l’USSR annexe les régions polonaises à majorité ukrainienne.

1991

Suivant la chute de l’Union soviétique, l’Ukraine déclare son indépendance le 24 août. Un référendum lors duquel environ 90 % des Ukrainiens votent en sa faveur confirme le résultat en décembre.

2013-2014

D’immenses manifestations ont lieu à Kiev, la capitale, pour protester contre la décision du président Ianoukovytch de rejeter un accord pro-Union européenne.

2014

Le Parlement de la Crimée, au sud du pays, déclare son indépendance. À la suite d’un référendum fantoche, non reconnu par plusieurs pays, la Russie annexe la Crimée. Des tactiques similaires sont utilisées dans la région du Donbass.

2022

La Russie envahit l’Ukraine.

- Révisé par l’historien Roman Serbyn