Une relâche en lecture!

Même si l’hiver tire à sa fin, il y a sûrement quelques bonnes journées de tempête qui nous attendent dans le détour. Quoi de mieux qu’un chocolat chaud et un bon livre après une journée à s’amuser dans la poudreuse ou à jouer dehors ? Juste à temps pour la relâche scolaire, voici quelques suggestions de romans, d’albums et de BD qui passionneront sans aucun doute les enfants et les parents ! Bon congé !

Sabotage au Luna Park - Geronimo Stilton

Photo courtoisie

Geronimo, Traquenard et les souriceaux, Ben et Traqueline, inaugurent le train fantôme à Luna Park. Il est vraiment très effrayant. De nombreux accidents ont lieu dans le parc d’attractions, à tel point que ça devient inquiétant. Impossible que ce soit à tout coup le fruit du hasard... La bande des Stilton ouvre une enquête et découvre que c’est Mme Non, l’ennemie jurée de Geronimo, qui a saboté les manèges pour pouvoir construire son propre parc d’attractions à la place. Geronimo, ouvrier maladroit, se fait embaucher sur le chantier. Ça promet !

Tout petit ours - Richard Jones

Photo courtoisie

Illustrateur britannique de talent, Richard Jones raconte l’histoire d’un petit garçon qui trouve un ours polaire dans son jardin. Il est tellement petit qu’il tient dans sa main. Mais le lendemain, il est déjà un peu plus grand. Le garçon le met dans sa poche, en sécurité. Ils s’amusent bien ensemble, mais le tout petit ours n’arrête pas de grandir... Il est peut-être temps de le raccompagner chez lui ?

Les Mopettes, tome 3 - Marie Potvin

Photo courtoisie

Dans le troisième tome des Mopettes, Della a maintenant un ennemi en plus de ses meilleures amies. Elle réalise que mentir et s’en sortir indemne aurait été un miracle et elle doit maintenant faire face à Phénix Dawn. Il est particulièrement en colère depuis qu’il a appris qu’elle était complice dans le sabotage de son scooter. Une petite guerre est en train de naître et une seule solution s’impose : une course de mopettes. Et que la meilleure équipe gagne !

Une dose de rage - Angeline Boulley

Photo courtoisie

Daunis, 18 ans, vit sur la réserve ojibwée de Sault-Sainte-Marie, dans le Michigan. Elle est blanche par sa mère et autochtone par son père, elle n’a jamais réellement trouvé sa place et rêve d’un nouveau départ en allant à l’université. Un soir d’été, son monde s’écroule : sa meilleure amie est assassinée sous ses yeux, et Jamie, le nouvel élève de l’école, lui révèle qu’il est un agent fédéral sous couverture chargé d’enquêter sur le trafic d’une nouvelle drogue mortelle. Daunis accepte de devenir informatrice pour le FBI. Un thriller événement, dont les droits d’adaptation ont été achetés par la société de production de Barack et Michelle Obama pour Netflix.

Quelqu’un, quelque part - Anne-Sophie Tilly

Photo courtoisie

Anne-Sophie Tilly a imaginé que tous les élèves de la classe de Mme Coralie ont reçu des courriels de leurs correspondants du Nunavil. Tous... sauf Margaux. Tandis qu’elle s’impatiente, elle reçoit une lettre d’un certain Nemo. Il y a du suspense dans l’air ! Un premier roman écrit en gros caractères qui invitera les jeunes lecteurs à relever un beau défi : lire leur première « brique » !

Les Pamal : Un univers plein de défauts - Isa et Enzo

Photo courtoisie

Certaines personnes ont des petits défauts, d’autres en ont des gros, mais une chose est sûre : tout le monde en a au moins un. Quand on s’appelle Pamal Tiboss, Pamal Spidé, Pamal Palà, Pamal Mèchcourte et Pamal Ouijessé, ça fait des étincelles ! Cette BD imaginée par Isa et Enzo suit un groupe d’enfants dans plusieurs situations où leurs défauts leur jouent des tours. Pourtant, ne dit-on pas que derrière chaque défaut se cache une qualité ?

La scène de Maya - Isabelle Arsenault

Photo courtoisie

Maya est une dramaturge. Elle aime que ses amis donnent vie à ses scènes. Sa dernière pièce est presque prête pour une représentation publique, mais ça ne va pas aussi bien que prévu... car les acteurs commencent à exprimer leurs préférences vestimentaires. Elle exige l’obéissance et la loyauté en tant que directrice et reine... mais se rendra compte que le contrôle absolu n’est pas la meilleure solution. Ce bel album fait partie d’une série mettant en vedette les personnages de la bande du Mile End.

Toby Tirebouchon – La descente Pirouettes et rebonds – Émilie Rivard et Mika

Photo courtoisie

Toby vit dans une famille de cinq enfants et ils sont tous champions de sports... sauf lui. Même ses parents sont des lutteurs olympiques ! Il n’a jamais pu remporter de trophée. Il est nul dans les sports et cherche une compétition qui lui fera enfin connaître le succès. Un jour, Toby découvre la course de sa vie et rêve de se rendre en Angleterre pour la faire. Son idée farfelue lui fera-t-elle vivre une épopée hors du commun ?