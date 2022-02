Une série d’assouplissements des mesures sanitaires en vigueur dès lundi

Une nouvelle étape du déconfinement sera franchie au Québec alors que le travail en mode hybride revient progressivement. De plus, le port du masque ne sera plus obligatoire au travail.

Également, fini les limites de capacité pour les restaurants qui pourront désormais accueillir des clients jusqu’à 1 h du matin. Les salles de spectacle de 10 000 places et moins pourront fonctionner à 100 %, tandis que la règle du 50 % restera en vigueur pour les salles ayant plus de 10 000 sièges.

La présentation du passeport vaccinal demeure cependant obligatoire dans les bars, restaurants, salles de spectacles et cinéma.

Reprise des compétitions

Au niveau du sport, tant municipal que scolaire, et des activités parascolaires, on pourra voir une reprise des compétitions et des tournois. Le port du masque sera toutefois exigé pour les personnes de 13 ans et plus.

Les personnes âgées vivant dans les CHSLD et les RI pourront profiter des mêmes règlements que dans les RPA, c’est-à-dire un maximum de 10 résidents par table dans les salles à manger et une limite suggérée de 10 visiteurs.

