Visages de notre histoire: Le Dr Paul David, la médecine du cœur

PAUL DAVID (1919-1999), UN HÉRITAGE FAMILIAL

L’Institut de Cardiologie de Montréal aura reçu et soigné, depuis sa fondation en 1954, des milliers de patients. L’institution de la rue Bélanger est l’héritage principal de Paul David qui se forme en médecine à partir des années 1930 à Paris, puis à l’Université de Montréal où il obtient son doctorat en 1944. Paul David est soucieux de se nourrir des deux grandes traditions, européenne et américaine. Il poursuit des spécialisations aux États-Unis, à Boston, notamment, avant de rentrer au Québec à la fin des années 1940. La lignée des David aura manifestement donné de grands noms à l’histoire du Québec. Paul David, né à Montréal en 1919, est fils et petit-fils d’Athanase David et de Laurent-Olivier David, hommes politiques marquants de leurs époques. Il est aussi père de l’ex-députée Françoise David et de la députée et ex-ministre Hélène David ainsi que du politologue Charles-Philippe David.

LA MÉDECINE CARDIOLOGIQUE DANS LES ANNÉES 1960

Photo d'archives de l’Institut de cardiologie de Montréal

L’Institut de Cardiologie naît dans le contexte de la transition d’un système de santé privé vers un système public. Avant 1960, l’État n’était impliqué que dans les services aux indigents. En 1960, 58 % des hôpitaux sont la propriété de communautés religieuses féminines. Puis, la Loi sur les hôpitaux de 1962 retire aux communautés leurs droits de propriété et de gérance. Elles deviennent minoritaires au sein des conseils d’administration et il leur est interdit de les présider. Sur le plan médical, c’est aussi une période importante où l’on tente, partout dans le monde, les premières greffes cardiaques. En 1967, la première transplantation cardiaque réussie est réalisée par le docteur Christiaan Barnard, en Afrique du Sud. L’exploit a certes de quoi impressionner Paul David, déjà lui-même cardiologue de renom. L’Institut qu’il dirige devient un important centre d’expérimentation de greffes cardiaques à l’échelle québécoise et se classe parmi les dix premiers au monde à tenter l’expérience, ce qui lui vaudra à son tour la reconnaissance de ses pairs.

L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

Photo d'archives de la Ville de Montréal, VM94-Ad041-019

Les Sœurs de la Charité – ou Sœurs Grises – confient à Paul David la direction du département de cardiologie de l’hôpital Maisonneuve. En 1954, il fonde avec elles l’Institut de Cardiologie. À l’époque, les communautés religieuses font preuve d’un grand sérieux dans la formation de leurs administrateurs. À preuve, Sœur Rachel Tourigny, première administratrice de l’Institut de cardiologie, était membre du American College of Hospital Administrators. En 1966, on déménage l’institut dans des locaux ultramodernes, rue Bélanger. À partir de 1968, sous la direction du Dr David, le cardiologue Pierre Grondin tentera près d’une dizaine de transplantations cardiaques qui échouent, malheureusement. C’est dans les années 1980 qu’on reprend le programme, avec un meilleur savoir scientifique et des médicaments antirejet plus efficaces, comme la cyclosporine. Le 24 avril 1983, Diane Larose, 21 ans, survit donc à la greffe d’un nouveau cœur. Paul David demeurera à la tête de l’institut jusqu’en 1984. En plus de divers prix et doctorats honorifiques, il siège de 1985 à 1994 en tant que sénateur.

- Recherche et rédaction par Éliane Bélec, historienne, avec l’aimable collaboration de l’Institut de Cardiologie de Montréal