7 patinoires urbaines (et gratuites) pour de belles sorties hivernales

Les sentiers glacés en forêt semblent avoir la cote depuis quelques hivers. Mais ce ne sont pas les seuls endroits où l’on peut s’offrir une séance de patinage féérique. Plusieurs patinoires urbaines permettent aussi de vivre de beaux moments, en plus de profiter de la ville autrement. En voici quelques-unes - jolies et gratuites - à découvrir cet hiver.

Le sentier des patineurs du parc Jean-Drapeau

Montréal, région de Montréal

Myriam Baril-Tessier / Société du parc Jean-Drapeau / Tourisme Montréal

Sur l’île Sainte-Hélène, en face du centre-ville de Montréal et tout près du fleuve gelé, il est possible de patiner tranquillement sur un sentier glacé de 500 m de long. Il est réfrigéré, entretenu et illuminé à la tombée de la nuit. Magique!

www.parcjeandrapeau.com

La patinoire du parc Maisonneuve

Montréal, région de Montréal

Eva Blue / Tourisme Montréal

À l’écart du centre-ville, mais tout près de l’iconique Stade olympique, le parc Maisonneuve est un endroit tranquille où il fait bon prendre l’air. En hiver, il abrite la plus grande patinoire de l’est de Montréal: un long sentier glacé en boucle avec vue sur le mât du stade.

Gratuit; montreal.ca

Le sentier glacé de Magog

Magog, Cantons-de-l’Est

Un sentier glacé de 2,8 km comprenant quatre boucles sinueuses attend les patineurs aux abords du lac Memphrémagog, dans la ville de Magog. À chaque extrémité du parcours, un chalet permet de prendre une pause et de se réchauffer. Le soir, tout est illuminé.

Gratuit; ville.magog.qc.ca

Le sentier de patin Banque Scotia

Montréal, région de Montréal

Courtoisie www.montrealenlumiere.com

Du 17 février au 5 mars 2022, un sentier de patin «aérien» de 300 mètres de long occupera la place des Festivals de Montréal. Créée dans le cadre de l’événement Montréal en lumière, cette patinoire originale promet une véritable expérience multimédia avec lumières et effets visuels. Aiguisez bien vos patins!

Gratuit; www.montrealenlumiere.com

La patinoire de l’écluse des Moulins

Terrebonne, Lanaudière

Le long de la rivière des Mille Îles, le site de l’Île-des-Moulins vous invite à découvrir ses bâtiments historiques et à améliorer votre coup de patin directement sur l’écluse des Moulins. La grande patinoire est ouverte jusqu’à 22h. Bonus: vous pourrez vous réchauffer avec un bon chocolat chaud dans l’un des commerces du Vieux-Terrebonne.

Gratuit; iledesmoulins.com

L’anneau de glace des plaines d’Abraham

Québec, région de Québec

Facebook / Anneau de glace des plaines d'Abraham

Patiner sur les plaines d’Abraham? Bien sûr! Le vaste parc compte un anneau de glace d’un peu plus de 350 m de long, ouvert de 10h à 22h et éclairé en soirée. Sur place, on trouve un chalet avec casse-croûte et location d’équipement.

Gratuit; www.ville.quebec.qc.ca

La patinoire de l’île Saint-Quentin

Trois-Rivières, Mauricie

À Trois-Rivières, à la jonction du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice, le parc de l’île Saint-Quentin propose une foule d’activités hivernales. Parmi celles-ci, le patinage sur un sentier de glace de 1,7 km, entre ville et nature.

Gratuit; ilesaintquentin.com

