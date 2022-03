David contre Goliath: 5 comparaisons entre les armées russe et ukrainienne

Il y a cinq jours, la Russie décidait d’envahir l’Ukraine, provoquant du même coup une guerre entre les deux pays. Voici cinq points de comparaison entre les forces militaires des deux pays.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 5e journée de guerre en Ukraine: voici les récents développements

• À lire aussi: [EN PHOTOS] Molotov, distribution de kalachnikov et tranchées: Kiev se prépare à «accueillir» les Russes

• À lire aussi: Poutine pose ses conditions pour cesser l'invasion en Ukraine, fin des premiers pourparlers

1. Soldats et réservistes

Sans surprise, l’armée russe est beaucoup plus imposante que l’armée ukrainienne. Avec 900 000 soldats actifs et 2 000 000 de réservistes, la Russie dépasse largement les 196 000 soldats et 900 000 réservistes ukrainiens.

2. Véhicules militaires blindés

Le convoi russe compte quelque 15 857 véhicules militaires blindés, contre 3309 pour l’Ukraine.

3. Avions et hélicoptères

Une fois de plus, l’Ukraine, avec 132 avions, ne fait pas le poids contre la Russie et ses 1391 aéronefs. Le portrait est similaire en matière d’hélicoptères. L’Ukraine en compte 55, tandis que la Russie en compte 948.

4. Sous-marins

Les Russes ne dominent pas que sur la terre ferme et dans les airs, mais également sous l’eau. Si l’armée de la Russie compte 49 sous-marins, l’armée de l’Ukraine n’en compte aucun.

5. Budget

Sur le plan économique, l'Ukraine dépense à peine 10,3% du budget militaire de la Russie pour financer ses forces armées. Vladimir Poutine octroie 45,8 milliards $US à son armée, contre 4,7 milliards $US octroyés par Volodymyr Zelensky.

Malgré tout, dans la dernière semaine, l’Ukraine a tout de même été en mesure d’offrir une opposition ferme à la Russie, en plus de mener des contre-attaques réussies.

Sources et illustration: IISS Military Balance, 2022 et CNN