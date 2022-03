Des cosmétiques régionaux qui font leur place

Réussir dans la grande industrie des cosmétiques, c’est possible même en région.

Amélie Fortin, Nathalie Bergeron et Catherina Anderson en sont la preuve. Chacune de ces trois femmes est à la tête d’une entreprise dont les produits de beauté sont pensés et conçus au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Elles ont chacune leur parcours et leur histoire bien distincte, mais les trois ont réussi à se tailler une place dans cette industrie et sont aujourd'hui victimes de leur succès.

Des produits à base de bleuets

C'est dans un champ de bleuets du Lac-Saint-Jean que l'idée d'Amélie Fortin a commencé à germer il y a 15 ans.

Sa famille étant propriétaire de plusieurs champs et d'une usine de congélation de bleuets, la Jeannoise d'origine a grandi entourée du petit fruit bleu.

«Je vendais des bleuets aux touristes. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'engouement pour le fruit. C'est là que j'ai compris, avec les commentaires des touristes, que c'était vraiment un fruit extraordinaire, antioxydant, super bon pour la santé. C'est là que j'ai eu l'idée, j'avais 15 ans. Je me suis dit "plus tard, je vais avoir une compagnie, je vais faire des cosmétiques aux bleuets"», raconte-t-elle.

Son attachement pour le petit fruit bleu et sa passion pour les cosmétiques sont devenus, en 2016, Ta peau, ton fruit.

Après des études à Montréal, Amélie est revenue s'installer à Dolbeau-Mistassini. C'est là que son entreprise a pris son envol.

«J'avais l'idée préconçue que ça allait être plus facile à Montréal pour avoir une entreprise de cosmétiques. Mais finalement, en revenant ici, j'ai vu à quel point les gens avaient un engouement envers mon entreprise, envers ce que j'étais en train de créer», explique la créatrice des produits Ta peau, ton fruit.

En cinq ans, la jeune femme a conçu six produits pour le visage et le corps, tous à base de bleuets sauvages biologiques. Trois autres sont en développement.

«On essaie vraiment d'utiliser un maximum du fruit pour aller rechercher un maximum de propriétés et d'antioxydants. On fait notre propre extrait du bleuet, donc du fruit en tant que tel. On fait également notre extrait de feuilles de bleuet. Ça, ce n'était pas utilisé dans la cosmétique. C'est ma chimiste qui en a eu l'idée. C'est nous qui ramassons les feuilles durant l'été et puis, on envoie ça à notre laboratoire pour qu'ils en fassent un extrait.»

L'entreprise est en pleine expansion, à un point tel qu'elle se cherche de nouveaux locaux plus grands. Mais une chose est claire pour l'entrepreneure: elle veut demeurer dans la région qui l'a vu grandir.

Quand la curiosité devient une gamme de cosmétiques

À Saguenay, une esthéticienne de profession et ex-enseignante en esthétique fait aussi sa place dans l'industrie.

Fondatrice de la gamme Miroir Miroir, Nathalie Bergeron n'aurait jamais pensé que son intérêt pour les ingrédients actifs l'aurait mené aussi loin.

«J'ai découvert que ça se faisait. Avec mon chimiste, on a fait des recherches et on a développé des symbioses d'ingrédients et de plantes les plus naturelles possible, avec de l'efficacité. Parce que si ce n'est pas efficace, j'arrête de faire le produit. Je veux que les gens me reviennent avec un résultat», affirme-t-elle.

Quatre ans plus tard, sa gamme comprend 36 produits pour le corps, pour le visage, des bains moussants, des baumes pour les lèvres et plus encore.

«Moi ce que j'aime, c'est le développement du produit. Quand on me demande quelque chose, ça me challenge toujours. C'est la clientèle qui me demande ce qu'elle veut en fin de compte.»

Et même si la demande est de plus en plus grande, Nathalie Bergeron fabrique toujours elle-même ses produits dans son propre laboratoire, en collaboration avec des spécialistes.

Aujourd'hui, la Saguenéenne a l'impression de rêver en voyant ses créations sur les tablettes des pharmacies aux côtés de grandes marques européennes et montréalaises.

«Je trouve ça fou. (rires) Je ne voulais pas aller jusque-là. Je ne voulais pas être en affaires, pas du tout. C'est juste par curiosité que ça a été jusque-là, vraiment. Ensuite les gens me demandaient toujours des challenges, donc je le faisais», raconte-t-elle.

Des produits qui portent son nom

Dans le cas de Catherina Anderson, c'est pendant son congé de maternité que son projet a pris naissance.

«Je savais que je voulais lancer une entreprise ici. Quand j'ai regardé ce que ça coûtait faire entrer l'entreprise de quelqu'un d'autre dans la mienne. Je me suis dit "je pense que je vais regarder ce que ça me coûterait investir en moi, dans ce que je veux". Et finalement, le jeu en valait la chandelle», explique la jeune femme, propriétaire d’un salon d’esthétique dans l’arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

La jeune mère de famille s’est donc entourée de spécialistes et s’est mise à travailler avec des laboratoires québécois et canadiens. En quelques mois, la gamme de produits Catherina Cosmétiques est née.

«Je choisis texture, odeur, couleur. Je me suis dit "je vais y aller avec ce qui, moi, m'interpelle en tant que consommatrice de produits de beauté". C'est comme ça que j'ai fait mes sélections.»

D’abord destinés à la clientèle de son salon, ses produits sont aujourd’hui disponibles en ligne et dans plusieurs pharmacies à travers le Québec.