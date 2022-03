Face à la réalité des producteurs

Au cours des 20 dernières années, la moitié des fermes laitières du Québec ont cessé d’opérer. Avec Run de Lait, Justin Laramée s’intéresse aux défis, réalités et difficultés des producteurs d’ici.

Justin Laramée a consacré cinq ans à cette pièce de théâtre documentaire qui prendra vie mardi soir et jusqu’au 26 mars sur les planches du Trident.

« Run de lait questionne notre rapport au lait, qui est la plus importante production agricole au Québec. Pourquoi est-ce comme ça ? Pourquoi avons-nous perdu la moitié des fermes laitières au Québec ? Qu’est-ce que ça veut dire, ça ? », a-t-il lancé.

Auteur et metteur en scène, Justin Laramée a plongé un peu par hasard dans cette aventure qui fut extrêmement prenante.

Une rencontre lors d’un projet mis en place durant le volet OFFTA du Festival TransAmérique l’a amené vers la création de ce spectacle. Il s’est retrouvé, lors d’une rencontre entre l’art et la science, jumelé à Ginette Lafleur, une spécialiste en détresse psychologique dans le milieu agricole et plus particulièrement chez les producteurs laitiers.

Une lettre de suicide d’un producteur laitier a mené à la réalisation d’une installation. La lettre contenait une série de directives à suivre destinée à celui qui était pour prendre la relève.

« Ça m’avait beaucoup marqué. Les producteurs laitiers souffrant de détresse et qui passaient à l’acte pensaient plus aux choses à faire que parler de leurs émotions », a-t-il mentionné.

Interrogations

Le 23 mai 2018, à la suggestion de Ginette Ferland, il se rend dans une manifestation de l’Union des producteurs agricoles. Il pose des questions. Il accède à un milieu difficile à pénétrer pour un artiste. Run de lait était lancée.

« Depuis ce moment, je passe ma vie sur ce projet. J’ai participé à des congrès, j’ai rencontré le président d’Agropur, des ministres, la ministre et le président de l’Union des producteurs agricoles. J’ai fait le tour des producteurs, des transformateurs et du monde gouvernemental pour essayer de comprendre ce qui se passe », a-t-il fait savoir.

Dans Run de lait, Justin Laramée, accompagné du concepteur sonore Benoît Côté et dans une mise en scène d’Olivier Normand, présente ce qu’il a découvert durant son enquête.

« On s’interroge. On ne sait plus, à un moment donné, quoi faire en tant que consommateur. On fait quoi collectivement avec le beau fromage qu’on adore et les paradoxes entourant sa production ? Est-ce qu’on arrête d’en manger et de boire du lait ? Je présente mon questionnement avec humour et à travers le filtre d’un père de famille », a-t-il laissé tomber lors de l’entrevue.