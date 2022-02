Guerre en Ukraine: l’incompréhension est une grande source de stress chez les enfants

La situation en Ukraine est très anxiogène pour les résidents de ce pays, mais surtout pour les enfants, qui ne comprennent pas nécessairement ce qu’il se passe.

Pour Olga Rogoza, une citoyenne de Kiev, la situation est particulièrement difficile pour les jeunes qui s’efforcent tant bien que mal de comprendre cette guerre. Elle a expliqué, lundi, à l’antenne de QUB Radio, qu’elle tente tant bien que mal d’expliquer et de dire la vérité sur la situation à ses enfants.

«Mon grand de 15 ans comprend pas mal de choses déjà, mais la petite pose beaucoup de questions. Elle me demande ce que c’est une arme nucléaire, s’il y en a beaucoup, si la Russie en a beaucoup, si on en a, nous, en Ukraine», a-t-elle expliqué au micro de Philippe-Vincent Foisy, en ajoutant qu’elle tente de répondre le plus calmement possible aux questions de ses enfants.

Elle se dit chanceuse, car elle a quitté Kiev jeudi matin, soit avant le début des bombardements sur la capitale. «Je sais que mes collègues ont plus de problèmes psychologiques avec leurs enfants qui sont paniqués, surtout [ceux] qui ont vu, qui ont entendu et qui étaient à Kiev pendant les bombardements», a raconté Mme Rogoza en précisant qu’ils entendaient de temps en temps des bruits lointains de la guerre.

L’espoir est toujours là

Malgré la guerre qui sévit dans plusieurs grandes villes d’Ukraine, Olga Rogoza garde espoir d’une victoire de son pays. «C’est pour ça que je suis encore [en Ukraine], que je ne fuis pas à l’étranger», a-t-elle dit en soulignant la solidarité de son peuple, mais aussi le soutien à l’international.

«Je pense que nous, on est décidés d'avoir la victoire, de gagner, mais c’est surtout avec le soutien international qu’on peut le faire», a-t-elle indiqué en ajoutant que l’armée ukrainienne continue chaque jour de faire des miracles.

