Jeff Petry a retrouvé la joie

Le défenseur Jeff Petry a une fois de plus exprimé le bonheur que lui a apporté le récent changement à la barre du Canadien de Montréal, lundi.

Sans s’attaquer directement à Dominique Ducharme, congédié le 9 février, l’arrière y est allé d’un nouveau sous-entendu difficile à camoufler lorsqu’un journaliste lui a demandé ce que Martin St-Louis avait apporté dans son rôle d’entraîneur-chef.

«C’est un entraîneur qui... il a ramené la joie de venir à l’aréna», a lancé Petry après la séance d’entraînement.

Critiques

Avant même que Ducharme ne perde son emploi, Petry n’avait pas hésité à y aller de critiques à peine voilées. Il avait notamment critiqué le système de jeu de l’équipe récemment en déclarant: «on dirait qu’il n’y a pas de structure sur la glace».

Or, il a totalisé deux buts et cinq points en huit matchs, tout en maintenant un différentiel de +2, depuis l’arrivée de St-Louis. Avec Ducharme, il avait marqué un seul but, amassant six points en 38 rencontres. Son différentiel était à -11.

Bien heureux du revirement de situation, Petry a encensé St-Louis. Il a indiqué qu’il aimerait bien évoluer pour lui pour longtemps.

Appelé à commenter les performances de son défenseur depuis son arrivée, St-Louis très satisfait de ce qu’il a vu jusqu’ici.

«C’est un nouveau départ pour tout le monde depuis mon arrivée. Je ne débarquais pas ici avec des idées préconçues sur des joueurs. Jeff joue du bon hockey depuis que je suis ici. Je suis heureux qu’il se retrouve à une bonne place.»

