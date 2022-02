Comme prévu, Vladimir Poutine gagne sur le front militaire, mais il perd sur les autres fronts. C’est ce qui explique son offre de négocier avec les Ukrainiens.

Il y a quelques jours encore, Poutine suggérait à l’armée ukrainienne de faire un coup d’État pour renverser le président ukrainien. Cette bravade n’est plus à l’ordre du jour.

La résistance des Ukrainiens est plus forte que Poutine l’anticipait. Les sanctions contre la Russie sont plus rapides et plus dures qu’il le croyait.

Il n’avait pas non plus prévu que l’annexion de l’Ukraine serait à ce point dénoncée à travers le monde.

Preuve en est que les médias russes, incluant le réseau internet, n’avaient pas reçu d’ordres de restriction pour la diffusion de l’information au début de l’invasion. Une absence de consignes qui tranche avec la préparation méticuleuse de l’invasion dans les autres domaines. Les instructions sont maintenant strictes. Les médias russes ne peuvent plus relayer d’informations en provenance de médias étrangers, et les réseaux internet sont en cours de nettoyage.

Contradictions graves

Poutine fait face à des contradictions idéologiques graves. Pourquoi la population ukrainienne, que l’armée russe vient supposément libérer du nazisme et d’un génocide, prend-elle massivement les armes contre cette armée ?

Comment dire que les Ukrainiens sont des frères et en même temps leur tirer dessus ?

Tôt ou tard, Poutine devra justifier auprès de sa population les destructions épouvantables qu’il impose à l’Ukraine. Les soldats russes rentreront chez eux et ils expliqueront ce qu’ils ont vu. Les familles russo-

ukrainiennes témoigneront de ce qui arrive.

Poutine croyait-il lui-même les fables qu’il racontait sur l’Ukraine ? Il semble que oui.

Sauver la face

La défaite de Poutine a commencé dans l’opinion publique mondiale et dans l’opinion russe.

Les négociations que Poutine tente d’entreprendre avec les dirigeants ukrainiens sont destinées à lui sauver la face. Tout comme la mise en alerte des forces nucléaires russes.

Au-delà d’un cessez-le-feu, qu’accepteront les Ukrainiens ? La validation d’une occupation de leur territoire ? La perte de la Crimée et du Donbass ? C’est douteux. En revanche, les Ukrainiens pourraient accepter de ne pas faire partie de l’OTAN.

Il est probable que de durs combats en Ukraine continueront malgré les négociations. Les avancées sur le terrain sont autant d’atouts qu’il est possible de faire valoir à une table de négociation.

Conséquences importantes

Le recul de Poutine aura des conséquences importantes sur son leadership. Dans l’appareil du pouvoir comme dans la population, cette négociation sera perçue comme un recul. Un recul qui témoigne d’une erreur de jugement. Or, Poutine aime projeter une image de dirigeant infaillible.

Poutine a 69 ans. Cet âge est peu avancé en Occident, mais il l’est en Russie, où l’espérance de vie pour les hommes n’atteint que 66 ans.

L’invasion de l’Ukraine pourrait marquer le début de la fin du règne de Poutine.