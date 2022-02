La LNH annonce de lourdes sanctions à ses partenaires russes

En réponse aux attaques russes sur le territoire ukrainien, la Ligue nationale de hockey (LNH) a suspendu toutes ses relations avec des partenaires d’affaires russes, lundi.

Le circuit Bettman a par ailleurs mis un terme à toutes ses activités de promotions en russe, que ce soit sur ses différentes plateformes ou sur les médias sociaux.

Statement from the National Hockey League: https://t.co/r4jOj5uCrw pic.twitter.com/TPh84ntbDm — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 28, 2022

Par ailleurs, la Russie ne sera plus considérée pour accueillir des événements de la ligue.

Le circuit a toutefois écarté l’exclusion des joueurs russes au sein de ses équipes, indiquant plutôt être préoccupé pour leur sécurité.

«La LNH condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie et demande une résolution pacifique le plus rapidement possible, peut-on lire dans un communiqué.

«Nous restons également préoccupés par le mieux-être des joueurs russes, qui jouent dans la LNH au nom de leurs clubs, et non au nom de la Russie. Nous comprenons qu'eux et leurs familles sont placés dans une position extrêmement difficile.»