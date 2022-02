«L'appel de la nature» à CASA: le projet d'autoconstruction d'une famille attachante

Maryse L’Archevêque et Simon Sauvé voulaient depuis un moment quitter leur banlieue montréalaise pour s’établir à la campagne avec leurs filles Adèle et Romy.

Ce «rêve», qui est en voie de se matérialiser, on en est témoin à travers leur projet d’autoconstruction dans la nouvelle série «L’appel de la nature», diffusée à compter de lundi sur CASA. Il s’inscrit dans leur volonté de trouver un équilibre travail-famille loin du bruit de la ville.

Maryse et Simon ont profité des premiers mois d’arrêt provoqués par la pandémie, au printemps 2020, pour dessiner les plans de leur nouvelle demeure, qui accueillera aussi les bureaux de leur firme d’architecture et de design.

Alors que les prix de l’immobilier ont explosé, ils ont eu la chance d’obtenir plusieurs acres de terrain de la part de la mère de Maryse, à flanc de montagne, si bien qu’ils vont profiter le moment venu d’une vue splendide sur les Laurentides. «Il n’y a pas une journée qui passe sans que je prenne une bouffée d’air et que je regarde la vue», a dit Maryse, qui s’est installée tout près pour que Simon et elle puissent superviser le chantier.

PHOTO COURTOISIE

On suit leur projet d’autoconstruction grâce à la caméra de la réalisatrice Émilie Ricard-Harvey. Le tournage des étapes clés s’est étiré sur plus d’un an et n’est d’ailleurs pas encore terminé. «On ne sait quand ça va être fini», a dit Simon, en entrevue avec l’Agence QMI.

Qu’à cela ne tienne, Maryse et Simon, qui sont attachants, drôles et près de leurs émotions, ont vécu toute une expérience de vie à travers ce marathon à obstacles. Ils ont même ajouté des champs d’expertise à leur pratique professionnelle et acquis beaucoup de dextérité manuelle – notamment avec des «bébelles» à essence comme une scie à chaines –, autant de connaissances qu’ils vont pouvoir mettre à profit pour le bien de leurs clients.

PHOTO COURTOISIE

«C’est comme une formation continue qu’on se paye», a glissé Maryse en riant.

Au moment de l’entrevue, quelques jours avant la diffusion du premier épisode, le couple s’apprêtait à se lancer dans l’aménagement intérieur de la maison. Bien sûr, quand les boites arriveront, il restera des trucs à faire ici et là, et il y aura sans doute du sommeil à rattraper, toutes les petites choses à faire leur ayant tiré beaucoup de jus au cours des deux dernières années.

«Il va peut-être y avoir un échafaud dans le salon pendant un moment», a dit Simon.

«Depuis une dizaine d’années, on a appris qu’il faut lâcher prise. Ce n’est pas grave si tout n’est pas fini. On est souvent confrontés aux émotions de nos clients qui, eux, veulent que ce soit fini comme dans un "show" de télé, un magazine, mais c’est comme ça et on n’en meurt pas», a complété Maryse.

PHOTO COURTOISIE

Informatif et authentique

Maryse et Simon souhaitaient que «L’appel de la nature» soit à la fois un rendez-vous informatif et authentique, qui montre comment s’orchestre un projet d’une telle ampleur.

Ils ont pris part pendant une dizaine d’années à des émissions où, disent-ils, on laisse croire aux téléspectateurs que tout est parfait et que chaque projet est réalisé en deux temps trois mouvements. «Mais ce n’est pas vrai que ça ne prend pas de temps, il y a toujours quelque chose à régler ou à refaire, des délais», a conclu Simon.

Production de Sphère Média, la série «L’appel de la nature» est diffusée à compter de ce lundi, à 20 h, à CASA.

