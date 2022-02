Magasins sans caisse: la grande majorité des Québécois intéressés

Une grande majorité de Québécois (80 %) sont intéressés par le magasinage avec caisse libre-service ou sans caisse, selon un récent sondage mené par GetApp, une société spécialisée dans les logiciels-services.

Les résultats du sondage montrent ainsi que 46 % des Québécois interrogés sont très intéressés par le magasinage sans caisse et 34 % le sont dans une moindre mesure. À l’inverse, 15 % ne sont pas vraiment intéressées, et 8 % ne le sont pas du tout.

L’âge des clients semble également avoir un impact: 94 % des répondants québécois âgés de 18 à 25 ans s’intéressent au concept, contre 74 % pour les répondants entre 56 et 65 ans.

À l’échelle du pays, 96 % des répondants qui se disent pionniers dans le domaine technologique souhaitent essayer le magasinage sans caisse (69 % sont vraiment intéressés et 27 % le sont dans une moindre mesure).

Parmi les Canadiens intéressés par le magasinage sans caisse, plus du tiers (35 %) se disent prêts à passer à cette nouvelle technologie pour la totalité ou presque de leurs achats, si ces magasins étaient disponibles partout. Un autre tiers (33 %) accepterait d’y faire son magasinage la moitié du temps, et près du quart (24 %) se voit les utiliser de façon occasionnelle. Une minorité de 8 % ne se rendrait dans les épiceries sans caisse qu’en cas d’urgence.

Au Québec, ils sont 39 % à avoir indiqué qu’ils se rendraient dans des épiceries sans caisse pour tous leurs achats ou presque, soit plus que la moyenne nationale.

«[Les magasins avec caisse libre-service ou sans caisse] bouleversent la façon dont les clients font leurs achats dans les épiceries et les dépanneurs. Les clients peuvent soit numériser eux-mêmes leurs achats ou les placer directement dans leurs sacs et quitter le magasin. Le paiement peut s’effectuer à la caisse libre-service ou être réalisé automatiquement grâce à une application sur téléphone intelligent. Aisle 24 et Just Walk Out d’Amazon en sont deux exemples particuliers», a expliqué GetApp.

La réduction des files d’attente est l’avantage principal des magasins sans caisse, pour 73 % des Canadiens, et pour 81 % des Québécois.

À l’inverse, 62 % des répondants canadiens craignent l’automatisation des tâches et la possible réduction des emplois. Parmi eux, 57 % ne souhaitent pas utiliser leur téléphone pour magasiner, 48 % ont peur des dysfonctionnements et 45 % ont peur de ne pas être à l’aise avec la technologie.

Le sondage a été mené auprès de 1063 Canadiens, dont 136 Québécois.

