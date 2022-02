Marchand a gagné son pari

Le maire Bruno Marchand a passé récemment le cap des 100 jours à la tête de la Ville de Québec, période où le nouveau venu est parvenu à s’imposer avec brio comme l’un des politiciens les plus en vue au Québec.

On l’a souvent dit. Bruno Marchand avait de grands souliers à chausser après Régis Labeaume, dont la popularité a conféré un poids politique remarquable pendant la majeure partie de son règne.

Le sportif hyperactif aux souliers de course colorés avait cependant bien planifié son arrivée. Il s’est montré à la hauteur, dans un style différent, mais résolument efficace.Certes, les récents événements ont fait en sorte que Bruno Marchand a bénéficié d’une grande visibilité, avec les manifestations anti-mesures sanitaires qui se sont transportées dans sa ville.

Dans les mois précédents, Québec a aussi été aux prises avec la vague Omicron, en plus d’avoir été le théâtre d’une crise au sein de son service de police. M. Marchand a pris ces épisodes très au sérieux, en se montrant proactif et responsable.

L’élu s’est avéré à la hauteur lors des manifestations, en occupant l’espace sans trop en laisser aux organisateurs. Québec et son maire ont non seulement pu éviter le pire, mais encore l’image de la Ville en est ressortie grandie.

Tout à perdre

Sans expérience politique, M. Marchand avait tout à perdre ou à gagner face à cette soudaine visibilité médiatique. Instinct, habileté et tact ont joué en sa faveur et lui ont permis d’acquérir une stature à l’échelle nationale.

Cette crédibilité lui sera utile pour négocier avec les gouvernements supérieurs. Dans le dossier du nickel, M. Marchand a démontré qu’il pouvait être ferme. Il faudra voir concrètement ce que son opposition à l’augmentation de la norme produira comme résultat.

L’aura du maire incite d’ailleurs des élus de la CAQ, comme Geneviève Guilbault, à se coller à sa locomotive. Elle a tout avantage à démontrer leur bonne entente. C’est d’autant plus vrai avec la montée du PCQ dans la région qui, bien que peu menaçante en réalité, incite les caquistes à ne rien tenir pour acquis.

M. Marchand doit saisir cette opportunité pour exercer son poids politique avec habileté d’ici l’élection de l’automne. Après quoi, si le gouvernement s’avère encore plus en situation de force, comme on peut s’y attendre, le momentum n’y sera plus. Mercredi, Bruno Marchand s’adressera pour la première fois aux gens d’affaires. Les attentes sont grandes.

Fin de la lune de miel

Si la lune de miel avec la population se poursuit, il en va autrement de celle avec l’opposition officielle, Québec d’abord. Dirigée par Claude Villeneuve, celle-ci joue très bien son rôle, en exerçant la pression nécessaire et en se concentrant sur les bons dossiers. C’est un grand pas, non franchi depuis 14 ans. M. Villeneuve reproche au maire d’être trop conciliant avec le gouvernement. Il a raison de l’inciter à la prudence. Le maire l’accuse, de son côté, de vouloir faire de la politique provinciale.

Je vois dans cette façon de faire de Québec d’abord une transposition, dans l’opposition, du style Jean-Paul L’Allier. Celui-ci menait le conseil un peu comme un conseil des ministres. On verra les résultats de cette stratégie.