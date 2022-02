Merci, chers grands-parents

Cette semaine, de nombreuses écoles font relâche, et plusieurs grands-parents vont passer des moments avec leurs petits-enfants.

Alors que bon nombre d’enfants, d’ados, d’étudiants et d’étudiantes sont en congé aujourd’hui, j’ai une pensée pour mes grands-parents à moi. Je me rappelle les heures de plaisir que ma cousine et moi avions chez Gram et Gramp pendant notre semaine de relâche (parce que oui, c’est ainsi que nous surnommons nos grands-parents dans notre famille).

Avec Gram, on prenait le temps de vivre. On pouvait passer des heures à regarder les flammes de son feu de foyer en jasant. Tout ce qu’elle cuisinait était bon pour la santé, elle pour qui les fruits, les légumes et les plantes médicinales n’ont pas de secret.

Gramp, mon grand-père ingénieux, nous encourageait à réaliser nos projets créatifs et nous aidait à le faire. Sans oublier qu’il nous préparait les meilleurs croissants au fromage du monde.

Plus je vieillis, plus je réalise à quel point ces moments étaient précieux.

Profitez-en !

Quand j’étais petite, je ne savais évidemment pas que j’écrirais un jour mon admiration pour mes grands-

parents dans Le Journal. Gram et Gramp ont vécu ces deux années de pandémie avec philosophie. Ils ont conservé leur optimisme légendaire et m’ont aidée à relativiser quand je trouvais cela difficile.

Je vous admire, Gram et Gramp. Toujours le sourire aux lèvres, toujours prêts à donner un lift avec vos masques, toujours là pour jaser, pour donner des conseils, pour nous épauler dans nos choix de vie.

À vous, chers enfants et ados qui côtoieront vos grands-parents pendant votre semaine de relâche, je dis : profitez-en !

Ce sont des moments à chérir, qui, je vous le souhaite, contribueront à forger les adultes que vous deviendrez.

Ces relations intergénérationnelles ont le pouvoir de nous rendre meilleurs.

Merci, Gram et Gramp, de m’avoir permis d’être celle que je suis aujourd’hui.

Je vous aime.