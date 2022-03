Guerre en Ukraine: mobilisation pour la paix des artistes

Sanctions, dénonciations, annulations : face à l’offensive russe en Ukraine, des artistes du monde entier refusent de rester les bras croisés. Voici une liste, loin d’être exhaustive, des gestes et paroles condamnant la guerre menée par le président russe Vladimir Poutine, au cours des derniers jours.

Prière pour l’Ukraine à Saturday Night Live

La comédie a fait place à un puissant appel à la paix, samedi soir, à Saturday Night Live. Dans un geste à haute teneur symbolique, les producteurs ont laissé tomber le traditionnel sketch d’ouverture et ont plutôt demandé à Dumka, un chœur ukrainien de New York, d’interpréter Prière pour l’Ukraine face à une table où un assortiment de bougies formaient le mot Kiev.

Les académiciens chantent la paix

Star Académie a profité du variété de dimanche soir pour manifester aussi son appui au peuple ukrainien.

Avant d’annoncer le candidat qui fera ses valises, les participants ont entonné l’hymne pacifique de John Lennon enregistré à Montréal : Give Peace a Chance.

La Russie persona non grata

À l’instar du monde du sport, de grandes institutions culturelles bannissent la Russie de leurs événements. C’est le cas du populaire concours de chansons Eurovision, qui bloque l’entrée aux Russes en 2022.

À Londres, le Royal Opera House a annulé les représentations du ballet du Bolchoï prévues cet été. Farouche défenseur du président Poutine, le chef d’orchestre Valery Gergiev a été retiré de l’affiche du Carnegie Hall de New York (et remplacé par Yannick Nézet-Séguin), un geste imité depuis par d’autres institutions.

Les stars haussent le ton

« C’est Hitler qui revient nous hanter. » Stevie Nicks n’a pas mâché ses mots pour dénoncer les actions de Vladimir Poutine. Elle n’est pas la seule. D’Elton John à Madonna en passant par Mick Jagger, des dizaines de vedettes ont haussé le ton depuis le début du conflit ukrainien. La guerre a eu des échos, dimanche soir, lors de la cérémonie des SAG Awards, à Hollywood, où Leslie Odom Jr. et Michael Keaton se sont notamment assurés que le sort des Ukrainiens ne sera pas oublié au cours de la soirée.

Un rappeur russe dénonce

Dans un geste visant à dénoncer l’invasion russe, Oxxxymiron, un des plus populaires rappeurs de Russie, a annulé une série de six concerts qui devaient se dérouler à guichets fermés, à Moscou et Saint-Pétersbourg.

« Je ne peux pas divertir les gens quand des missiles russes tombent sur l’Ukraine, quand des résidents de Kiev sont forcés de se cacher dans les sous-sols et dans le métro et pendant que des gens meurent », a-t-il déclaré.

Sean Penn sur le terrain

L’acteur, réalisateur et militant Sean Penn a choisi de passer de la parole aux actes. Il se trouve à Kiev pour y tourner un documentaire « pour dire au monde la vérité sur l’invasion de notre pays par la Russie », ont fait savoir les services présidentiels ukrainiens sur les réseaux sociaux.

Green Day dit non

Chanter en Russie ? Pas question, a tranché Green Day, qui vient d’annoncer l’annulation pure et simple de son concert au stade Spartak de Moscou, prévu le 29 mai. « Ce n’est pas le moment pour des shows rock dans des stades », a dit le groupe américain.

D’autres grands noms pourraient l’imiter puisqu’au cours des prochains mois, des concerts en sol russe de OneRepublic, Judas Priest, Iron Maiden, Imagine Dragons, Bjork, Eric Clapton, de même que deux grands festivals estivaux mettant en vedette The Killers, Gorillaz, Iggy Pop, Slipknot et plusieurs autres stars occidentales, sont au programme. « En ce moment, je ne crois pas qu’aucun de ces concerts puisse avoir lieu », a déclaré à Variety, Geoff Meall, un agent de l’influente firme Paradigm.

Dee Snider : oui aux Ukrainiens, non aux antimasques

Le chanteur du groupe heavy metal Twisted Sister, Dee Snider, a accepté que We’re Not Gonna Take It, succès de 1984 de son groupe, devienne le cri de ralliement des Ukrainiens qui protestent contre l’invasion russe.

« Mon grand-père était ukrainien, avant que le pays ne soit avalé par l’URSS, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne peut pas leur arriver de nouveau », a expliqué Snider. Par contre, il a opposé un non ferme au désir des antimasques de se servir de We’re Not Gonna Take It pour promouvoir leur cause.

