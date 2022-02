Déconfinement: voici les assouplissements qui entrent en vigueur aujourd'hui

Le déconfinement se poursuit partout au Québec alors que de nouveaux assouplissements entrent en vigueur.

Les bars, qui demeuraient fermés jusqu’ici, peuvent rouvrir dès aujourd’hui, mais la danse et le karaoké demeurent interdits.

Les salles de spectacles de 10 000 places et moins peuvent aussi ouvrir à 100%, mais la règle du 50% demeure pour les salles de plus de 10 000 places, comme le Centre Bell et le Centre Vidéotron.

Les salles de cinéma peuvent elles aussi ouvrir à 100% dès ce matin, de même que les casinos.

Les bars, les restaurants et les casinos peuvent fermer à 1h. La fin du service de nourriture et de boissons se fait à minuit.

Le passeport vaccinal demeure obligatoire des les restaurants, les bars, les salles de spectacles et les cinémas.

Milieux de travail

Le travail en mode hybride se remet en place tranquillement et le port du masque n’est plus obligatoire au travail.

Sports

Les compétitions et les tournois sportifs peuvent reprendre au municipal et au scolaire. Le port du masque est exigé pour les jeunes de 13 ans et plus.

Aînés

Les aînés résidant dans les CHSLD et les ressources intermédiaires peuvent se rassembler à 10 par table dans les salles à manger. Il est recommandé de limiter les visites dans les milieux de vie à un maximum de 10 personnes.

