Ouverture officielle du Grand Royal Wôlinak Casino

Les machines ne sont plus du tout silencieuses au Grand Royal Wôlinak Casino, où le personnel a accueilli ses tout premiers visiteurs lundi en début de soirée, après 15 mois de travaux.

La fébrilité est au rendez-vous, a assuré le directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak, Dave Bernard. Le chemin a été parsemé d'embûches, mais les équipes peuvent maintenant souffler.

L'ouverture a été reportée à plusieurs reprises, comme la construction qui n'est pas tout à fait complétée. «Avec les délais de livraison des matériaux de construction, ça a été plus difficile. Les mesures sanitaires n’ont pas non plus nécessairement aidé sur le chantier de construction», a fait voir M. Bernard.

En attendant la fin des travaux, les clients peuvent quand même accéder au restaurant, aux salles privées et à toutes les machines. Par contre, les heures d'ouverture sont réduites de 17 heures à minuit pour achever la construction le plus rapidement possible. «Probablement qu’on va voir les gens commencer à arriver plus jeudi, au souper. Donc on va s’attendre à avoir plus de monde à partir de jeudi, au moins 200 ou 300 personnes par jour», a affirmé remarquer le directeur général du conseil.

Une partie des résidents de Bécancour, près du casino, s'inquiète des impacts que cet afflux de visiteurs aura sur le réseau routier. «Juste l’endroit où il est, c’est pas très accessible. C’est pas facile d’accès, la route est petite, elle est tortueuse», a noté une résidente croisée par TVA Nouvelles.

«C’est sur que peut-être sur l’heure de pointe ça risque d’être plus achalandé, surtout sur l’A-30. Déjà là que des fois, il y a beaucoup de dépassements, le monde roule vite, ça peut être un petit peu plus dangereux», a ajouté une autre citoyenne.

D’autres résidents ne croient pas que la circulation sera affectée.

La mairesse de Bécancour, Lucie Allard, a affirmé que la situation sera évaluée. «Nous évaluerons, avec le temps, le flot de circulation que générera ce nouveau casino sur nos routes. Si lieu, nous serons ouverts à travailler de pair avec la communauté de Wôlinak, à trouver une solution. Pour l’instant, nous sommes en mode observation», a-t-elle indiqué.

M. Bernard se veut aussi rassurant. «On travaille étroitement avec notre corps de police. On travaille aussi avec la Ville au niveau de l’affichage, de la signalisation des routes. Donc, soyez assurés qu’on a pris toutes nos responsabilités et qu’on les prend toujours à cœur.»

C'est seulement à la fin des travaux que le casino pourra accueillir des clients à compter de 10 heures le matin. Un attrait touristique pour Wôlinak qui promet d'importantes retombées économiques qui financeront d'autres projets dans la communauté.