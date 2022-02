Participant.es recherché.es pour une étude clinique sur les effets d’un probiotique sur le sommeil et le stress lié au travail

Charles Morin, professeur, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil et fondateur du Centre d'étude des troubles du sommeil (CETS), déplore qu’on n'y accorde pas l’intérêt qu’il mérite d’autant qu’un grand nombre de personnes sont affectées par des conséquences reliées au manque de sommeil ou à un sommeil de mauvaise qualité.

Équipe dévouée

Mal dormir à l’occasion n’est pas grave, mais des problèmes persistants de sommeil peuvent avoir un impact majeur sur la qualité et même l’espérance de vie des personnes. C’est pourquoi Charles Morin et son équipe mènent un programme de recherche portant sur les troubles du sommeil et plus particulièrement sur l’épidémiologie et les approches thérapeutiques de l’insomnie.

«Le sommeil ne se force pas, on l’invite en créant des circonstances propices à sa venue, explique le Dr Charles Morin. Par exemple, mettre de côté les appareils électroniques et s’offrir une période de décompression avant de dormir favorisent ce sommeil réparateur, dont les bienfaits se font sentir à court et long termes tels que meilleures facultés cognitives, relations interpersonnelles plus harmonieuses, espérance de vie prolongée et protection renforcée contre certains virus et maladies.»

Candidat.es recherché.es

L’équipe du Dr Morin recherche des participant.es pour son étude clinique sur les effets d’un probiotique sur le sommeil et le stress lié au travail. Si vous avez de la difficulté à dormir et un travail stressant, votre participation serait très appréciée.

Pour les détails: https://www.cets.ulaval.ca/node/442 ou 418-656-3075 ou sommeil.probiotique@ulaval.ca