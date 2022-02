Piratage de chaînes de TVA dans des hôtels

Deux entreprises ont été trouvées coupables, au cours de la dernière semaine, d’une violation de la Loi sur le droit d’auteur pour avoir retransmis illégalement les signaux de chaîne du Groupe TVA dans des hôtels.

• À lire aussi: La consommation d’alcool est en hausse chez les jeunes depuis le début de la pandémie

• À lire aussi: Refondation du réseau: quand Legault était ministre... de la Santé

Selon ce qu’a expliqué la Cour fédérale dans un jugement rendu le 24 février, les entreprises Technologies Konek et Coopérative de câblodistribution Hill Valley ont collaboré pour concevoir le boîtier Konek, un appareil permettant de regarder du contenu télévisuel dans un réseau privé, avant de le promouvoir dans différents hôtels.

«Vidéotron a pris connaissance des activités de Konek à tout le moins au début de l’année 2020, lorsque certains de ses clients hôteliers ont résilié leur contrat avec Vidéotron pour faire affaire avec Konek», apprend-on dans le jugement, qui précise que l’entreprise de télécommunications a ensuite fait des vérifications en louant des chambres dans des hôtels desservis par Konek.

Or, ce faisant, les deux entreprises ont violé la loi, qui prévoit une exception pour la retransmission des signaux télévisés disponibles par ondes hertziennes – comme TVA –, mais pas pour les chaînes disponibles par un abonnement au câble, comme TVA Sports.

Le géant québécois des télécommunications s’est réjoui de cette victoire en cour, à la suite d’un processus judiciaire entamé en février 2021. «Québecor réitère qu’elle prend les cas de piratage très au sérieux et continuera d’identifier les revendeurs pour entreprendre les recours jugés nécessaires, afin de protéger les droits de ses filiales qui sont activement impliquées dans la création et la redistribution de contenus au bénéfice de ses artisans», a commenté l’entreprise dans un communiqué publié lundi.

«Le piratage et le vol de contenu ne peuvent être tolérés pour l’industrie créative et son épanouissement. Cette appropriation illégale cause non seulement des millions de dollars en dommages, mais met en péril toute la chaîne de création des contenus», a-t-elle ajouté.

À VOIR AUSSI