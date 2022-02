Safia Nolin: mise au point

J’avais bien sûr l’intention de parler de l’Ukraine. Je le ferai mercredi. Mais si vous le permettez, je dois faire une mise au point au sujet de la compagnie de disques de Safia Nolin, Bonsound.

AUCUNE INTIMIDATION

Je suis journaliste/animatrice depuis 35 ans, chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec depuis 2011.

Jamais, pendant toutes ces années, une entreprise ou un individu ne m’a dicté quoi écrire ou ne pas écrire.

C’est pourquoi je suis tombée de ma chaise la semaine dernière quand Bonsound, la compagnie de disques de Safia Nolin, a exigé publiquement que j’arrête d’écrire sur sa cliente.

Manifestement, ces gens-là n’ont pas entendu parler de la liberté de presse.

Madame Nolin avait écrit sur les médias sociaux des propos mensongers et diffamatoires au sujet de Patrick Bruel. J’ai écrit lundi dernier une chronique remettant les pendules à l’heure et rappelant à Safia Nolin le principe de base de la présomption d’innocence et de l’État de droit.

Rien dans mon texte n’était de l’intimidation. Rien dans mon texte ne constituait de l’incitation à la haine.

C’est quand même étrange que la maison de disques Bonsound, au lieu de prévenir sa cliente qu’elle avait tenu des propos nuisant à la réputation de Monsieur Bruel, défende le droit de la chanteuse de dire n’importe quoi sur les médias sociaux.

Je me demande aussi pourquoi Bonsound, sur sa page Facebook, a laissé des internautes propager de fausses informations hautement diffamatoires sur Patrick Bruel au lieu de modérer les commentaires. Ça n’est pas de l’acharnement ?

Et que dire de tous les « artistes » qui ont appuyé la lettre ouverte de Bonsound ? J’ai une question pour Les Louanges, Mélanie Maynard, Rosalie Bonenfant, Luce Dufault, Sam Breton, Catherine Brunet, Martine Delvaux, Monia Chokri, Marco Calliari, Marie-Lyne Joncas, Adib Alkhalidey, etc.

Si vous aviez été visé par des allégations à caractère sexuel, mais que la police québécoise, après deux ans d’enquête, avait refusé de déposer des accusations, car elle considérait qu’aucun acte criminel n’avait été commis, auriez-vous aimé que Safia Nolin salisse votre réputation en vous traitant quand même d’agresseur ?

Auriez-vous accepté sans broncher qu’elle écrive faussement sur les médias sociaux que vous avez été accusé ?

Auriez-vous aimé qu’elle remette en question votre présence sur un plateau de télé et votre droit de gagner votre vie ?

C’est cette question fondamentale que devraient se poser tous ceux qui, aujourd’hui, prennent aveuglément la défense de Madame Nolin sans s’être renseignés sur ses propos hautement problématiques.

BONSOUND DE BON SANG

J’ai une dernière question pour Bonsound.

Où étiez-vous le 28 janvier dernier, quand Safia Nolin a publié sur Facebook un texte absolument révoltant nous accusant vilement mon mari et moi d’avoir exploité la mort de Karim Ouellet, par un « opportunisme vulgaire » et d’avoir « capitalisé sur la mort tragique d’un artiste québécois »... alors que nous n’avions fait qu’exprimer notre peine et notre désarroi face à la disparition de ce grand artiste ?

Ça ne vous tenterait pas, des fois, de conseiller à votre cliente de modérer ses propos haineux tous azimuts sur les médias sociaux ?