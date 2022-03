Star Académie : Mathieu Rheault réagit à son élimination

Moins de 24 heures après l’annonce des juges qui confirmait la fin de son parcours à l’Académie, Mathieu Rheault avoue être en paix avec la décision et considère avoir beaucoup appris durant son aventure.

En entrevue à l’émission Denis Lévesque, le jeune homme de 27 ans est notamment revenu sur la solide performance qu’il a livrée la veille.

«Peu importe le résultat de la soirée. Moi je voulais vraiment faire cette performance-là pour moi, j’avais besoin de me prouver que je pouvais puiser dans ma vulnérabilité pour y aller tout en douceur, en force et en confiance. Donc je trouve que c’est mission accomplie et je me disais qu’il n’y a pas meilleure note pour moi pour finir cette aventure-là» a-t-il déclaré.

Questionné sur le fait qu’il risquait l’élimination pour une deuxième fois, l’Académicien a répondu avec philosophie: «on s’y fait jamais vraiment, mais en même temps c’est ce pour quoi j’ai signé. On est là pour avoir des apprentissages constants.»

À ce propos, il a aussi ajouté: «Oui j’ai été sauvé une première fois (...), j’ai compris ce qui m’a été reproché, je l’ai mis en application, mais on est toujours à se dire: «bon, c’est quoi le prochain défi». Je ne peux pas stagner pendant huit semaines, il faut qu’on passe à un autre niveau et pour moi c’était de travailler l’interprétation, l’essence d’un texte.»

Mathieu Rheault a aussi admis être très fier pour le candidat qui lui a été préféré et qui a la chance de poursuivre son séjour à l’Académie.

«Ils ont annoncé le vote du public hier et je le savais d’avance que ça allait être lui. J’espère que ça lui a donné le petit boost de confiance dont il avait besoin pour continuer cette aventure-là», a-t-il dit.

Résolument tourné vers l’avenir, Mathieu Rheault considère avoir beaucoup appris de son passage à l’Académie, malgré la courte durée de celui-ci.

«Ça fait partie de mon chemin, mais la route continue. C’est une expérience de plus à mon bagage» a-t-il commenté.

À ce sujet, il a renchéri: « oui c’est un parcours en soi, mais ce n’est pas une finalité (...) moi, ça fait juste me motiver à enclencher mes projets personnels et à utiliser l’expérience que je suis allé chercher à Star Académie pour faire fleurir mon art.»

«Aussi, j’ai vraiment développé l’essence de l’interprétation parce que je me suis toujours considéré comme un chanteur qui se concentrait sur les notes (...), mais jamais je ne m’attardais à l’essence d’un texte et c’est la base dans toute interprétation», a-t-il conclu.

