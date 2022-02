Tout est en place pour Jean Charest

En annonçant la fin de l’enquête Mâchurer, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) vient d’enlever une embûche importante pour la candidature de Jean Charest à la direction du Parti conservateur du Canada.

Également, l’UPAC vient d’enlever une attaque que les futurs adversaires de M. Charest auraient pu utiliser contre lui. On sent qu’il est proche de faire une annonce, mais l’ancien premier ministre du Québec attend de connaître les règles de la course.

Normalement, c’est au cours des prochains jours, que le Comité organisateur de l’élection du chef (CEOC) va annoncer les détails de la course.

Dans l’entourage de M. Charest, on dit que la date du vote ne serait plus un enjeu. Cependant, il est quand même sage d’attendre les règles avant de se lancer, voici pourquoi...

Sprint

Au-delà du nombre de signatures requises pour déposer sa candidature ou du montant du dépôt, l’ancien premier ministre du Québec doit savoir s’il a assez de temps pour vendre des cartes de membre.

Actuellement, Pierre Poilievre semble être le favori des supporteurs conservateurs. C’est pour cette raison que les députés pro-Poilievre poussent pour une course rapide - un vote avant le 1er juillet.

Ce scénario serait une mauvaise nouvelle pour Jean Charest. Il aurait ainsi très peu de temps pour vendre des cartes.

Marathon

L’autre option est de couronner le nouveau chef à l’automne tout juste avant ou après l’élection provinciale au Québec.

Un tel scénario donnerait de meilleures chances à M. Charest, mais également à d’autres candidatures de pouvoir se présenter comme Tasha Kheiriddin.

Un vote, dans quelques mois, permettrait aussi au COEC d’organiser une vraie course avec plusieurs débats. En 2020, seulement deux joutes oratoires ont été organisées, ce qui a laissé beaucoup de membres sur leur appétit.

Que ce soit un sprint ou un marathon, Jean Charest devra s’annoncer et s’activer rapidement.

L’ancien chef du PLQ n’a pas le luxe du temps, et dans une course à la chefferie, le temps ce sont des cartes de membre.