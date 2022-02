Ukraine: le Royaume-Uni déconseille «tout voyage en Russie»

LONDRES | Le Royaume-Uni déconseille «tout voyage en Russie» après l’invasion de l’Ukraine, a indiqué lundi la diplomatie britannique.

«Nous déconseillons désormais tout voyage en Russie», a annoncé sur Twitter le ministère britannique des Affaires étrangères, ajoutant que «les possibilités de vols pour revenir au Royaume-Uni sont limitées et l’économie russe est de plus en plus volatile».