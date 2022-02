Un ancien de la NFL avec les Elks

Les Elks d’Edmonton se sont entendus avec le receveur de passes américain Martavis Bryant, lundi.

Ce dernier a disputé 44 parties dans la NFL entre 2014 et 2018. Avec les Steelers de Pittsburgh et les Raiders d’Oakland, l’athlète de 30 ans a attrapé 145 des 251 passes envoyées dans sa direction pour des gains de 2183 verges et 17 touchés.

Il avait été un choix de quatrième ronde (118e au total) de la formation de la Pennsylvanie au repêchage de 2014.

L’an dernier, les Argonauts de Toronto avaient annoncé avoir mis sous contrat Bryant. Ce dernier ne s’est toutefois pas présenté au camp d’entraînement du club de la Ville Reine. Celui-ci avait suspendu le receveur en juillet et l’a libéré en décembre.