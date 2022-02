Un fonctionnaire sur dix empoche 100 000$ et plus

La pandémie n’a pas freiné la hausse de la rémunération dans la fonction publique. Le salaire moyen des hauts fonctionnaires a bondi de 5500 $ d’un coup et pour la première fois, un employé de l’État sur dix gagne 100 000 $ et plus.

Les ministères et organismes comptent toujours plus d’employés réguliers, année après année. La COVID-19 n’a pas changé la donne, même si elle tout de même ralenti la tendance.

Le Québec comptait 55 666 fonctionnaires en mars 2021, 532 personnes de plus que l’année précédente et 14,5 % de plus qu’il y a cinq ans, selon la plus récente mise à jour du Conseil du trésor.

Le porte-parole, Antoine Tousignant, a d’ailleurs tenu à souligner cette diminution de la croissance des effectifs de l’État, qui « est à son plus bas lors de la dernière année ».

Mais si on note une diminution du nombre d’ouvriers, de personnel de bureau, les gestionnaires sont toujours plus nombreux dans l’appareil public.

Salaire dans les six chiffres

La proportion des travailleurs de l’État dont la rémunération annuelle franchit la barre symbolique des 100 000 $ est toujours plus grande. Plus de 5300 fonctionnaires touchent désormais un salaire dans les six chiffres.

C’est d’ailleurs la rémunération des mandarins de l’État qui a connu la hausse la plus importante dans la dernière année. À l’orée de la pandémie, le traitement moyen des membres de la haute direction était d’un peu plus de 159 000 $. Une année plus tard, ils empochent en moyenne près de 165 000 $.

Durant la même période, les techniciens et les ouvriers ont vu leur salaire moyen augmenter de quelques dizaines de dollars, tandis que le traitement du personnel de bureau a diminué.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec déplore ce « deux poids, deux mesures ».

« Les gens que je représente, ce sont les plus bas salariés, ce n’est jamais eux qui vont bénéficier des largesses du gouvernement », soutient le président, Christian Daigle.

Services à la population

Il ajoute que ce sont pourtant ses membres qui donnent des services à la population et sont sans convention collective depuis avril 2020, faute d’une entente avec Québec.

Et puisqu’il privilégie l’embauche de gestionnaires au détriment des autres catégories d’emploi, le gouvernement doit se tourner à grands frais vers le privé pour combler ses besoins d’effectifs, insiste M. Daigle.

Encore majoritaire (60 %) dans la fonction publique, la gent féminine est encore sous-représentée dans les postes décisionnels, peut-on également constater dans le portrait de l’effectif de l’État.

Nombre de fonctionnaires

Dans l’effectif régulier (à la fin de l’exercice financier)

Mars 2017 : 48 622

Mars 2018 : 51 381

Mars 2019 : 53 466

Mars 2020 : 55 134

Mars 2021 : 55 666

Selon le sexe (mars 2021)

Hommes : 22 530 (40,5 %)

(40,5 %) Femmes : 33 136 (59,5 %)

Selon le traitement (mars 2021)

100 000 $ à 109 999 $ : 1603

110 000 $ à 119 999 $ : 1272

120 000 $ et plus : 2454

Traitement moyen des membres de la haute direction en ETC (équivalents temps complets)

2016-2017 : 151 225 $

2017-2018 : 153 702 $

2018-2019 : 156 428 $

2019-2020 : 159 345 $

2020-2021 : 164 879 $

Source : Conseil du trésor. Ces données excluent les occasionnels, étudiants et stagiaires, de même que les réseaux de la santé et de l’éducation.