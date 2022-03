Un immense convoi militaire russe qui s’étend sur plus de 60 kilomètres près de Kiev

Des images satellitaires prises lundi en Ukraine montrent un immense convoi militaire russe qui s’étend sur plus de 60 kilomètres au nord-ouest de la capitale Kiev, objectif militaire de première importance pour la Russie dans son offensive en Ukraine.

• À lire aussi: Zelensky appelle à interdire la Russie de «tous les ports» et «aéroports du monde»

• À lire aussi: Ottawa interdit l’importation de pétrole brut en provenance de Russie

• À lire aussi: Le monde forcé de négocier avec Poutine?

Le convoi «s’étend des abords de l’aéroport Antonov (à environ 25km du centre de Kiev) au sud aux alentours de Prybirsk» au nord, a indiqué lundi soir la société américaine d’imagerie satellitaire Maxar dans un courriel.

Cet aéroport est, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le théâtre de violents affrontements, l’armée de Vladimir Poutine tentant de s’emparer de cette infrastructure stratégique pour la prise de la capitale.

AFP

Dans le convoi capturé par image satellite, qui s’étend sur environ 64 kilomètres, «certains véhicules sont parfois très distants les uns des autres, et sur d’autres portions les équipements militaires sont positionnés à deux ou trois de front», ajoute Maxar.

Les images du convoi montrent des dizaines et des dizaines de véhicules alignés les uns derrière les autres sur des routes dans la campagne ukrainienne, avec parfois de la fumée à proximité, traces d’incendies de bâtiments selon l’entreprise.

AFP

La société américaine diffuse également des images montrant de nouveaux déploiement de troupes -- hélicoptères d’attaque et véhicules au sol -- en Bélarus, à moins d’une trentaine de kilomètres de la frontière avec l’Ukraine.

Les forces ukrainiennes sont parvenues jusqu’à présent à empêcher l’accès au centre de Kiev aux forces russes, dont l’avancée reste «ralentie» au cinquième jour de l’invasion et qui se rassemblent autour de la capitale.

AFP

L’état-major de l’armée ukrainienne a d’ailleurs affirmé mardi sur Facebook que les forces russes s’étaient regroupées au cours des dernières 24 heures, accumulant des véhicules blindés et des armes d’artillerie «avant tout pour encercler et prendre le contrôle de Kiev et les autres grandes villes de l’Ukraine».

Selon deux sources interrogées lundi par l’AFP, une diplomatique et l’autre sécuritaire, Moscou s’apprête à lancer de manière imminente une nouvelle poussée militaire.

La principale colonne russe avançant vers la capitale ukrainienne «a progressé d’environ cinq kilomètres» lundi et se trouvait à «quelque 25 km» de la ville, avait estimé un haut responsable de la défense américaine plus tôt dans la journée.

À voir aussi