Une bonne coupe pour les sans-le-sou

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Quand on veut secourir son prochain dans le besoin, on pense à la nourriture, au lit et au toit, aux vêtements. On néglige souvent un aspect qui semble cosmétique, mais qui est essentiel : les cheveux.

L’anarchie capillaire projette une apparence de misère. Par contraste, une coiffure soignée opère une métamorphose.

« Il y a des hommes qui semblent vingt ans plus jeunes une fois que je leur ai coupé les cheveux », raconte Emmanuelle Bolduc, 37 ans, qui se fait depuis trois ans une vocation de coiffer les démunis, notamment à la Maison Wolf.

Géré par la Maison du Père, cet immeuble d’une soixantaine de chambres réhabitue des rescapés de la rue aux exigences de la vie en logement. C’est là, dans le Village, non loin du métro Beaudry, que je suis allé voir « Manue » jouer de la tondeuse et du ciseau.

Coiffeuse mobile

L’été, elle va parfois faire son travail dehors. Elle approche les mendiants ou quiconque semble en besoin de ses bons soins et elle propose ses services sur place. Elle a tout ce qu’il faut avec elle dans sa trousse de barbière.

« Je me souviens d’un monsieur à la barbe longue et forte qui ressemblait un peu au cliché d’un “méchant” recherché sur une affiche de film western. Après sa coiffure, il avait plutôt l’air d’un bellâtre de cinéma qui joue le rôle du shérif. C’était un beau monsieur, et je le lui ai dit ! »

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Nos résidents se sentent bien et sont fiers une fois qu’ils sont frais coiffés », me dit André Leroux, le coordinateur de l’insertion et du maintien en logement de la Maison du Père.

« Ça les met de bonne humeur de pouvoir bavarder avec Manue. Plusieurs passent normalement la journée seuls dans leur chambre. Certains ont rarement l’occasion de parler à une femme. »

Initialement, Manue s’est proposée pour coiffer des résidents de la Old Brewery Mission qui allaient comparaître en cour ou qui avaient un rendez-vous pour un logement.

« C’est bien beau de les habiller décemment, mais il faut aussi un coup de ciseaux pour soigner leur apparence. »

Émule

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Lorsque Christian Torrès, 45 ans, a décidé de suivre une formation professionnelle de coiffeur l’été dernier, il a aussitôt proposé ses services à la Old Brewery Mission, au Centre d’amitié autochtone et au Projet autochtone du Québec.

« Je coiffais de 20 à 30 têtes par semaine. Ça me réjouit de voir le bonheur et la dignité que ça donne ! » me raconte cet émule de Manue.

« J’ai été brancardier au CHUM pendant cinq ans et j’aimais discuter avec les patients. Pendant la COVID, j’étais souvent leur seul interlocuteur de la journée, le seul à briser leur solitude. »

M. Torrès compte couper les cheveux des nécessiteux à temps perdu tout en travaillant dans un salon pour gagner sa vie.

Pour sa part, Manue aspire à se consacrer exclusivement à la coiffure humanitaire même si ça signifie vivre modestement.

« Je vis en coopérative, alors je peux me contenter de peu », m’explique cette mère d’un garçon de 12 ans.

Ses clients de la Maison Wolfe contribuent volontairement.

« Un donne 20 $ et un autre rien, mais je les aime tous également ! » s’exclame-t-elle.