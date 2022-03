DUBÉ, Paul, F.É.C.



(Frère Gabriel)Frère Paul Gabriel Dubé, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à l'Hôpital du Sacré-Coeur, Montréal, le 10 février 2022, à l'âge de 95 ans et 6 mois.Fils d'Éphrem Dubé et d'Émelda Fournier, il naquit à Trois-Rivières le 17 juillet. Entré chez les F.É.C. en 1942, il se dévoua dans l'éducation à Yamachiche, Thetford Mines, Bécancour (Mont-Bénilde), Trois-Rivières (école D.L.S.) et St-Ferdinand. Il travailla ensuite en pastorale, puis remplit diverses fonctions pour la communauté à Trois-Rivières et à Montréal.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, son frère Robert (Madeleine Poulin) et leurs enfants : Angèle (André Lefebvre), Yves, Monique, Sonia ainsi que leurs enfants et petits-enfants. L'ont précédé ses frères et sa soeur : Gabriel, Marguerite et Marcel.La messe de funérailles aura lieu à la:300, CH. DU BORD-DE-L'EAULAVAL (STE-DOROTHÉE)le samedi 5 mars 2022, à 10 h 30. Le cercueil sera ouvert à compter de 9 h. Le nombre maximal de participants sera celui en vigueur pour une RPA au début de mars. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.