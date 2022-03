BROUILLETTE, Carmen



À Montréal, le 24 février 2022, à l'âge de 92 ans 9 mois, est décédée au CHSLD Joseph-François Perrault, Carmen Brouillette, épouse de feu Rémi A. Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole, Daniel (Gisèle) et Linda (Éric), ainsi que ses quatre petits-enfants : Marie-Ève (Marc-André), Philippe (Émilie), François et Simon (Ariane) et ses quatre arrière-petits-enfants : Louis-Frédéric, Olivier, William et Raphaël, de même que Lucien Jacques, le compagnon dévoué de ses dernières années de vie.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Lise (Jacques), de même que ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines.La famille Fortin accueillera les parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 Côte-de-Liesse, St-Laurent,le samedi 26 mars 2022 à compter de 13 h, suivi d'une cérémonie à 16 h à la chapelle du complexe. À noter qu'une diffusion en ligne de la cérémonie sera accessible en cliquant sur le pictogramme Captation des rituels sur l'Avis de décès de Urgel Bourgie.Nous remercions sincèrement le personnel du 3e sud du CHSLD J.F. Perrault pour les soins attentifs prodigués à notre mère.Des dons, en mémoire de Carmen, à l'oeuvre de votre choix seraient appréciés.