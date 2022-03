1,7 million $ pour favoriser l’intégration des immigrants en Estrie

Québec versera 1,7 million $ à six organismes communautaires de l'Estrie afin de faciliter l'intégration d'immigrants dans la région.

Avec ce financement, le gouvernement souhaite aider les organismes à consolider l’enracinement des immigrants dans la région et, du même coup, combler un besoin criant de main-d'oeuvre.

Notamment, les organismes seront mis à contribution pour favoriser l'immigration en milieu rural et s'assurer que les nouveaux arrivants s'enracinent dans leur milieu de vie. Il est aussi question de les soutenir dans leur intégration et leur francisation, afin de contribuer à leur entrée sur le marché du travail et permettra ainsi de répondre au défi actuel des entrepreneurs.

Entre 2015 à 2019, l'Estrie a accueilli environ 5 970 immigrants. De ce nombre, 1 736 l'ont été dans la catégorie de l'immigration économique.

L'entreprise Manunor, à Sherbrooke, a bénéficié grandement de la venue de ces travailleurs étrangers. Plus de la moitié des employés du fabricant de pièces de plastique par procédé de rotomoulage sont issus de l'immigration.

L'entreprise a même été finaliste au prix de la diversité culturelle.

À l'heure où le bassin de main-d'œuvre diminue dans plusieurs régions du Québec, incluant en Estrie, plusieurs entreprises auront sans doute avantage à se tourner vers cette ressource indispensable que sont les travailleurs étrangers.

