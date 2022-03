LABOURSODIÈRE, Jacqueline

(née Bessette)



De Saint-Eustache, le 24 février 2022, à l'âge de 93 ans est décédée Mme Jacqueline Bessette, épouse de feu André Laboursodière.Précédée de sa fille feu Aline et de son fils feu Michel, elle laisse dans le deuil ses enfants, Carmelle (Daniel), Monique et Jean-André, ses dix petits-enfants, ses douze arrière-petits-enfants ainsi que ses quatre arrière-arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 4 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi le 5 mars dès 11h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en l'église Christ-Roi de Saint-Eustache.