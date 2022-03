Aucun regret pour Olivia Asselin

La skieuse acrobatique Olivia Asselin estime qu’elle a pris la meilleure décision possible en se retirant de la finale olympique de slopestyle après sa première descente à Pékin.

Entourée de ses proches à son retour à la maison, Asselin a retrouvé la paix d’esprit après avoir été submergée par l’effervescence des Jeux.

« Je vais bien, a-t-elle assuré. Je suis à la maison depuis un petit bout et ça fait vraiment du bien. Je vivais déjà une grosse saison et j’ai ressenti une baisse d’énergie en arrivant à Pékin. Je n’étais pas prête pour vivre un événement d’une telle ampleur. J’ai été surprise et ça m’a grugé de l’énergie. »

La skieuse lévisienne de 17 ans est contente de s’être retirée après avoir chuté lors de sa première descente.

« C’est important de s’écouter, a-t-elle exprimé. J’ai arrêté parce que je ne me sentais pas en sécurité. Je ne me sentais pas à cent pour cent et j’ai décidé de laisser faire. C’est fatigant mentalement de participer aux Jeux. C’était clair avant les descentes d’entraînement que je n’étais pas là, mais j’ai décidé de pousser et de faire ma première descente. J’avais besoin d’une pause et ce fut une bonne décision de me retirer. »

Blessée au genou

En plus de ressentir une grande fatigue mentale, Asselin a chuté à l’entraînement avant la finale de slopestyle.

« Je me suis fait mal à un genou et cette blessure ne m’a pas aidée, a-t-elle expliqué. La blessure me jouait un peu dans la tête. »

Même si sa participation ne s’est pas terminée de la façon souhaitée, Asselin retient du positif de son expérience en Chine.

« Je suis très fière de moi d’avoir atteint la finale en Big Air et au slopestyle, a-t-elle souligné. Je suis contente de mon expérience. Je n’avais pas de grosses attentes en me présentant en Chine en termes de résultats, mais je voulais offrir ma meilleure performance possible. »

« Je n’ai pas skié comme je suis capable de le faire et ç’a joué dans ma tête, poursuit celle qui fut la seule Canadienne à se qualifier pour la finale des deux épreuves. Je ne me sentais pas bien sur mes skis. »

Asselin assure avoir reçu tout l’appui nécessaire des membres de l’équipe canadienne.

« Mes entraîneurs ont été super compréhensifs, a-t-elle indiqué. Ils m’ont aidée et appuyée. Mes coéquipières m’ont aussi aidée. Tout va bien maintenant. »

Retour à la compétition

Asselin s’envolera pour la France le 5 mars. Elle prendra le départ de la Coupe du monde de Tignes du 10 au 12 mars.

Deux semaines plus tard, elle sera à Silvaplana en Suisse pour conclure sa saison avant de s’accorder une pause de deux mois.

« Je n’ai pas de stress et je ne sens pas de pression pour ces deux dernières compétitions de la saison. Ma passion pour le ski est toujours là et elle ne s’exprime pas uniquement lors des compétitions. Je n’arrêterai pas les compétitions, mais il y a tellement plus que ça. J’aime le ski, peu importe le contexte, et j’ai hâte de faire du ski de printemps avec mes amies à mon retour. »