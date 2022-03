Comment faire confiance à mon médecin?

L’histoire de celle qui a des problèmes avec son nouveau médecin de famille m’a donné envie de t’écrire. Je suis le patient d’undocteur depuis quatre ans à peine, mais il fait comme s’il me connaissait depuis quarante ans. Ce qui l’amène à commettre de nombreuses bévues.

À titre d’exemple, juste au cours de la dernière année, il m’a prescrit quatre médicaments qui étaient incompatibles entre eux. Une chance que ma pharmacienne veille au grain. La dernière erreur remonte à deux semaines, quand elle a constaté l’incompatibilité d’un médicament prescrit, alors que je venais de recevoir une infiltration à la cortisone pour mon arthrose au bas du dos. À une autre occasion, elle m’a interdit d’arrêter d’un coup la prise d’un médicament comme il me l’avait demandé. Selon elle, mieux valait le faire petit à petit, pour ne pas créer de choc trop brusque au corps.

Pour être franc avec toi Louise, je trouve qu’il se prend pour un autre, alors qu’il est dans la jeune trentaine, surtout quand il se permet de m’identifier comme un poly-toxicomane. C’est une accusation gratuite, même si mon passé pourrait le laisser croire.Car rendu à 68 ans, il y a longtemps que je me suis calmé sur le plan de la consommation.

Je considère qu’il devrait d’abord regarder ma vie à l’envers avant de se prononcer. C’est facile d’être considéré comme « addict »quand on a eu comme moi un père qui faisait son vin de cerises par batches pour satisfaire tout le monde : la première à 1% d’alcool pour les enfants, la deuxième à 5% pour les femmes et la troisième à 50% pour les hommes. En plus d’avoir eu une mère qui medonnait toujours un verre de vin chaud quand j’avais la grippe.

Toutes ces bonnes habitudes ont fait en sorte qu’à l’été de mes 18 ans j’ai commencé à faire de la mescaline, et qu’en décembre 1981 je t’ai viré une brosse qui a failli me faire mourir. Puis en vieillissant, je me suis contenté de ne consommer à peu près exclusivement que de la marijuana et de l’alcool. Mais que je sache, ça ne donne le droit à personne, qu’il soit médecin ou autre, de me traiter de poly-toxicomane. Ne trouves-tu pas qu’il y a là de quoi mettre n’importe qui en beau maudit ?

Daniel H.

Il vaut toujours mieux faire attention à ne pas dépasser certaines limites quand on s’adresse aux gens. Mais entre le médecin et son patient, j’ai toujours pensé qu’il valait mieux avoir la plus grande ouverture pour ne rien laisser au hasard. Peut-être le vôtre pense-t-il comme moi ? Si tel est le cas et que ça vous déplaît, pourquoi ne pas le lui signaler à lui, au lieu de vous contenter de me le dire à moi ?