Crise du logement: les logements abordable se font rare à Saguenay

La crise du logement frappe plusieurs villes du Québec et Saguenay n’y échappe pas, une situation anxiogène pour les locataires à la recherche d’un nouveau toit, même pour ceux issus de la classe moyenne.

«C'est quasiment devenu une job à temps plein. On a fait au moins 15 demandes de logement et c'est sans compter tous ceux qu'on a regardés, mais qu'on n'a pas eus de réponses. Et on n'a toujours pas trouvé», a admis Jonathan Thibeault qui multiplie les démarches depuis janvier dans l'espoir de se dénicher un nouveau logis plus abordable.

Il dénonce l'abus de certains propriétaires.

«J'ai vu un très petit 4 pièces et demie à 1200 $ par mois. Il y a des propriétaires qui abusent et qui vont proposer un très petit 4 et demi à 1200 $ par mois. Je n'ai jamais vu ça avant», a-t-il précisé.

Il s'agit d'un non-sens, estime le jeune travailleur autonome issu de la classe moyenne.

«On se fait dire de s'acheter une maison, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. L'accès à la propriété est très difficile», a-t-il ajouté

Jonathan Thibeault dénonce les exigences des propriétaires d'immeubles qui réclament presque systématiquement des données personnelles pour leurs enquêtes de crédit.

«J'ai peur aussi de savoir où se retrouvent ces informations-là après. J'ai été obligé de donner mes renseignements personnels sans même avoir vu de photos du logement», a-t-il expliqué. Cependant, Québec n'a pas l'intention de légiférer sur ce point précis.

Le parti politique Unissons Saguenay presse la ville d'agir et lui demande de créer un registre des logements disponibles sur le territoire.

«Il faut s'assurer que l'information sur le prix des loyers soit publique», a précisé le chef du parti, Claude Côté.

M. Côté suggère à la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, d'inclure des loyers à prix abordables dans son projet de construction de 1000 logements au centre-ville de Chicoutimi.

«Il y a une crise du logement à Saguenay et il faut s'en charger de manière prioritaire», a-t-il déclaré.

Julie Dufour et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, se rencontreront prochainement pour discuter du nouveau Programme d'habitation abordable mis sur pied par Québec et des possibilités qu'il offre.

