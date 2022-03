Départ à la retraite: toujours de l’espoir pour Tom Brady

INDIANAPOLIS | La retraite de Tom Brady a fait grand bruit dans les dernières semaines, mais les Buccaneers entretiennent tout de même un mince espoir que le légendaire quart-arrière change d’avis et revienne à la maison.

• À lire aussi: L’option Tom Brady toujours ouverte à Tampa

• À lire aussi: Une énorme perte pour les «Bucs»

• À lire aussi: Association de l’Est: beaucoup de changement

En marge du Combine de la NFL, autant le directeur général Jason Licht que l’entraîneur-chef Bruce Arians ont été questionnés à cet effet.

Après tout, c’est Brady lui-même qui a alimenté les rumeurs à son sujet. Depuis l’annonce de sa retraite, il a mentionné qu’il se sentait bien avec sa décision «pour le moment» et qu’il «ne faut jamais dire jamais».

«Personnellement, je n’aime pas fermer la porte totalement. On parle de Tom Brady ici. S’il veut revenir, il est le bienvenu», a affirmé Licht, mardi, au sujet du nouveau retraité de 44 ans.

Rumeurs d’échange

S’il choisissait dans quelques mois de revenir sur sa décision, Brady est toujours sous contrat avec les Buccaneers.

Or, la machine à rumeurs n’a pas mis de temps à s’emballer dernièrement et certains informateurs affirment qu’il pourrait exiger de se retrouver sous d’autres cieux. Les Buccaneers risquent de devoir prendre plusieurs décisions difficiles dans les semaines à venir avec une quantité importante d’agents libres de grande qualité.

Donc, si Brady demandait d’évoluer ailleurs, il ne comptera clairement pas sur un facilitateur en Bruce Arians.

«Non!», a-t-il tranché, avant d’ajouter que ce serait du «mauvais business», à moins d’obtenir «cinq choix de première ronde»!

Arians a rappelé que pas plus tard que l’an dernier, l’équipe avait sélectionné le quart-arrière Kyle Trask au deuxième tour du repêchage avec l’espoir qu’il devienne le plan de succession tout désigné.

«On a attaqué le sujet de la succession (de Brady) l’an dernier en repêchant Kyle. On ne l’a pas choisi par hasard. Il a les traits d’un bon leader et on croit en lui. Le repêchage de cette année ne risque pas d’être une option.»

Murray et les Cardinals

De leur côté, les Cardinals ont assuré qu’ils demeuraient en bons termes avec leur quart-arrière Kyler Murray, qui fait pression sur l’équipe pour une prolongation de contrat.

«C’est du bon travail d’agent», a commenté le directeur général Steve Keim, tandis que l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury n’a pas ajouté d’huile sur le feu.

«J’ai une très bonne entente avec Kyler. Dans mon esprit, il est notre quart-arrière à long terme. Il fait ce qu’il a à faire sur le plan business», a-t-il noté.

DANS LE CALEPIN...

- Rien de neuf dans le cas du quart-arrière Aaron Rodgers. Selon le directeur général des Packers Brian Gutekunst, il n’a toujours pas décidé s’il voulait revenir avec l’équipe, exiger une transaction ou prendre sa retraite. «On espère qu’il fasse connaître sa décision d’ici le 16 mars (ouverture du marché des joueurs autonomes). Il y a plusieurs décisions à prendre avant cette date. Je pense que nous en saurons plus avant ça.»

- L’entraîneur-chef des Cowboys Mike McCarthy a indiqué que le quart-arrière Dak Prescott avait subi une opération à l’épaule gauche récemment, mais il ne s’attend pas à ce qu’il rate du temps de préparation durant la saison morte. «C’était juste une petite procédure pour nettoyer un peu. Ce n’est pas du tout préoccupant», a-t-il dit.

- Les Giants connaissent des ennuis depuis des années et leur situation salariale pourrait les forcer à se départir de certains éléments. Le nouveau directeur général Joe Schoen n’a pas caché qu’il y a bien peu d’intouchables, y compris le porteur de ballon Saquon Barkley. «On travaille toujours là-dessus, mais je suis ouvert à tout. Si quelqu’un appelle et qu’il est intéressé à nos joueurs, je vais certainement écouter», a-t-il laissé entendre.

- Comme il fallait s’y attendre, le directeur du personnel des joueurs des Bengals, Duke Tobin, a dû répondre à plusieurs questions sur les intentions de l’équipe pour améliorer la ligne offensive. Cette saison, en incluant les séries, Joe Burrow a été victime de 70 sacs du quart. «Je sais que c’est une grosse histoire et que nos joueurs de ligne ont été très critiqués. L’attaque a pourtant fini au sommet dans plusieurs catégories. Nos cinq gars sur le ligne ont aussi beaucoup de mérite pour ça. Il ne faut pas juste penser aux sacs»-a-il plaidé.

- Le fait que la présente cuvée de quarts-arrières n’annonce pas de grand sauveur et que le marché des joueurs autonomes à cette position s’annonce lui aussi faible, fait en sorte qu’un pivot comme Mitchell Trubisky semble sur toutes les lèvres au Combine. L’ancien des Bears a écoulé la dernière saison à Buffalo comme réserviste de Josh Allen et les Bills disent s’attendre à le voir obtenir une autre chance comme partant ailleurs. «De manière réaliste, je ne crois pas qu’on aura encore Mitch avec nous l’an prochain. Il a été un pro sur toute la ligne pour nous», a indiqué l’entraîneur-chef Sean McDermott, tandis que le directeur général Brandon Beane en a rajouté une couche : «C’est le genre de gars que tu veux voir ta fille marier! Il fait tout bien.»

- Les entrevues médiatiques avec les espoirs débutent mercredi avec les quarts-arrières et receveurs. Jeudi, ce sera au tour des joueurs de ligne offensive et porteurs de ballon. Vendredi, les joueurs de ligne défensive et secondeurs prendront le micro, tandis que samedi, les demis défensifs seront les derniers à prendre la parole.

À VOIR AUSSI