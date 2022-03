Fomenter la haine: il défend sa publication néonazie

Un prolifique contributeur d’un site web néonazi s’est défendu à son procès pour avoir fomenté la haine en plaidant l’humour et l’ironie, en s’en prenant à « l’extrême gauche », ou encore en mettant sur le compte de la « poésie » son utilisation d’insultes raciales.

• À lire aussi: Accusé de fomenter la haine: procès d’un rédacteur montréalais néonazi

« Le but était de saper la rectitude politique avec des propos extrêmes, l’idée que ce soit pris au sérieux, qu’il faut massacrer les juifs, c’est pas rationnel », a témoigné Gabriel Sohier Chaput ce mardi au palais de justice de Montréal.

L’accusé de 36 ans subit présentement son procès pour avoir fomenté la haine. Selon la preuve de la Couronne, il avait mis en ligne un texte utilisant des stéréotypes racistes envers les Juifs ainsi que des termes dénigrants envers les Chinois. Le texte a été publié en 2017 sur le Daily Stormer, un des sites néonazis les plus populaires en Amérique du Nord.

Or, tout au long de son témoignage, Sohier Chaput a semblé minimiser la portée raciste de ce site internet dont des sections se nomment « problème juif » et « Guerre raciale », avec en en-tête une photo d’Adolf Hitler.

« Ça utilise l’humour pour déstabiliser, pour enlever l’arme rhétorique du nazisme, c’est une très bonne idée », a dit le Montréalais, qui estime avoir écrit jusqu’à 1000 articles pour se site, entre 2016 et 2017 à raison de 14 $ par texte.

Photo Pierre-Paul Poulin

Un « poète »

Dans son texte, qui commence avec un terme dénigrant envers les Chinois, Sohier Chaput a ainsi affirmé avoir voulu faire de la poésie avec une figure de style utilisant la répétition. Puis, s’il a utilisé des termes éculés désignant les Juifs et repris abondamment par l’extrême-droite, c’est parce que c’est un littéraire.

« J’utilise beaucoup de formes poétiques et littéraires », a-t-il assuré en disant qu’il voulait « déranger » ce qu’il considère comme l’extrême-gauche.

Selon ses dires, il voulait dénoncer qu’un média national avait fait un reportage concernant des affiches nazies placardées dans une petite ville canadienne.

« C’est juste du papier collé [sur un bâtiment] », a-t-il dit en omettant de mentionner que ces affiches indiquaient que la « clé du nouveau Canada » est l’idéologie nazie, tout en appelant les gens à joindre ce mouvement contre lequel le Canada s’est battu durant la Seconde Guerre mondiale.

La faute à l’autre

Par contre, pour ce qui est des autres passages litigieux qui appellent à insulter les Juifs dans la rue, Sohier Chaput s’est complètement déresponsabilisé. C’est l’éditeur qui a fait les ajouts, a-t-il juré.

« Mon style est plus fleuri, imagé », a dit l’accusé qui, durant son témoignage, n’a jamais utilisé le terme « extrême-droite ».

Quant aux photos de « mèmes » racistes, il met aussi la faute sur son éditeur, tout en éclipsant totalement la portée raciste des images.

Ainsi, à propos d’un dessin montrant un officier SS allumant une valve de gaz, avec une légende faisant référence explicitement à l’Holocauste et l’extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, Sohier Chaput n’y voit qu’une « image répandue sur internet ».

Le procès, devant le juge Manlio Del Negro, se poursuit toute la journée. Sohier Chaput est défendu par Me Hélène Poussard et Vicky Powell, tandis que Me Patrick Lafrenière représente la Couronne.