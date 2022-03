Give Peace A Chance, l'antidote de Star Ac

Dimanche soir, après avoir repris en chœur l’inoubliable refrain de John Lennon, les chanteurs de Star Académie et tout l’auditoire en studio se sont tus.

Un silence lourd aussi « parlant » que les bulletins de nouvelles et les commentaires qui inondent les ondes depuis que résonnent sur les routes de l’Ukraine les bottes des soldats russes. Aucun des aspirants de Star Académie, pas même l’animateur Marc Dupré, n’était au monde quand on enregistra Give Peace a Chance dans la chambre de Yoko Ono et John Lennon à l’hôtel Reine-Élizabeth. Malgré cela, ils étaient tous conscients de la gravité des mots qu’ils chantaient.

Maintenant que l’on peut trafiquer les images et que même les photos sont suspectes, il n’est pas facile d’être crédible et de marquer les esprits. C’est donc de plus en plus important de s’assurer que ceux qui contrôlent les moyens de diffusion ou qui les utilisent le fassent avec intégrité.

À la suite de l’agression sauvage contre le Capitole de Washington le 6 janvier dernier, Facebook, Twitter et Instagram ont banni l’ex-président Donald Trump de leurs réseaux sociaux. Il les utilisait sans vergogne pour répandre sa hargne et sa désinformation. D’un seul coup, Trump a perdu le lien qu’il avait avec 158 millions d’abonnés, une cohorte équivalente à la moitié de la population américaine. L’ancien président et ses supporteurs ont tout de suite crié à la censure et Donald Trump a intenté contre les PDG de Facebook, Twitter et Google une action collective qui est toujours pendante. Comme elle a peu de chance de réussir, l’ancien président a créé « Truth Social », son propre réseau social.

UNE CHAÎNE QU’ON VEUT FAIRE TAIRE

Si l’exclusion d’un ancien président par des entreprises privées est discutable, il n’en reste pas moins que les gouvernements responsables, élus démocratiquement, cherchent de plus en plus à mettre les citoyens à l’abri de la désinformation. C’est ce à quoi s’applique Ottawa qui veut faire taire la chaîne spécialisée RT.

Autrefois connue sous le nom de « Russian Today », RT est diffusée en sept langues dans la plupart des pays du monde. Même si elle n’est guère fréquentée au Québec, elle aurait un auditoire d’environ 90 millions aux États-Unis et au Canada. Chaîne d’information continue comme LCN et RDI, RT est contrôlée et financée par Moscou. Depuis l’invasion de l’Ukraine, elle multiplie la désinformation, constituant ainsi un authentique instrument de propagande pour le Kremlin.

L’ÉMOUVANTE PARENTHÈSE DE STAR ACADÉMIE

La présidente de l’Union européenne a annoncé, dimanche, que la chaîne russe sera bannie dans tous les pays de l’Union. Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine, avait déclaré sur Twitter, vendredi, qu’il envisageait diverses options pour interdire la chaîne. Hier, les choses se sont accélérées. Tous les câblodistributeurs canadiens, Bell, Rogers, Telus, Shaw et VMedia ont convenu de ne plus offrir RT. Pour l’instant du moins, évitant ainsi toute action précipitée du ministre.

Je ne doute pas un instant qu’une chaîne d’information continue aussi biaisée que RT soit « en temps de guerre », comme l’est actuellement l’Ukraine, un dangereux instrument de propagande, mais depuis 2009, a-t-elle propagé plus de désinformation que Fox News qui opère en toute immunité ? Il serait intéressant d’en faire le compte.

L’émouvante parenthèse dans l’émission de variétés de Star Académie m’a profondément remué. Comme elle a dû remuer le million et demi de Québécois qui la regardaient. Pareil moment de pure émotion constitue un formidable antidote à la désinformation, d’où qu’elle vienne.