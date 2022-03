Invasion de l'Ukraine : le Canada se réfère à la Cour pénale internationale

Le Canada a référé l’invasion russe en Ukraine à la Cour pénale internationale (CPI) mardi afin qu’elle se prononce sur les «graves crimes internationaux», à savoir s’ils constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.

«Nous ne prenons pas cette décision à la légère», a indiqué la ministre Mélanie Joly dans un communiqué mardi.

«Nous avons appelé à plusieurs reprises la Russie à cesser ses attaques non provoquées et totalement injustifiables contre l’Ukraine et à s’engager dans un dialogue constructif. Cependant, alors que les événements horribles qui ont lieu en Ukraine se déroulent sous nos yeux, il est désormais clair qu’il faut en faire plus.»

Au siège de l’ONU à Genève, les délégués de nombreux pays ont quitté la salle au moment où le ministre russe des affaires étrangères Serguei Lavrov prenait la parole dans le cadre de de la Conférence du Désarmement mardi.

La ministre Joly était présente sur les lieux et aurait aidé à organiser le mouvement de contestation.