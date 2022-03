Igor Shesterkin est le meilleur de sa profession et c'est lui qui devrait gagner le trophée Vézina, selon Julien Gauthier.

C'est ce que le Québécois a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«En ce moment, je pense que c'est le meilleur gardien de la LNH. J'ai rarement vu un gardien aussi bon que ça et aussi calme que ça. Il n'y a rien qui le dérange et on gagne beaucoup de matchs grâce à lui. Il est tout le temps là pour nous sauver. Je pense qu'il devrait gagner le trophée Vézina. S'il continue comme ça, ça va être l'un des grands gardiens des Rangers de New York.»

L'attaquant des Rangers a également louangé un autre de ses coéquipiers, Alexis Lafrenière. Selon lui, le premier choix du repêchage de 2020 est vraiment en train de s'établir dans le circuit Bettman.

«Moi, personnellement, je trouve qu'il a vraiment une bonne saison. Sa progression est constante. Oui, il y a beaucoup de rumeurs et de pourparlers dans la LNH. Je pense qu'Alexis a gardé son calme et qu'il a continué à s'améliorer. Il joue super bien et il commence à produire. Il a beaucoup plus de confiance et ça commence à être vraiment bon pour lui.»

Sur le plan collectif, les Rangers sont en bonne position de participer aux séries éliminatoires avec une récolte de 71 points en 53 matchs. Gauthier estime que chaque joueur est important aux succès de l'équipe et que le meilleur est même à venir.

«Je dirais qu'on a vraiment une bonne équipe et on a vraiment un bon jeu d'ensemble. En ce moment, on est sur une bonne vague et on continue dans cette direction. On fait juste s'améliorer à chaque match.»

Questionné à savoir comment il avait pu vivre le processus de reconstruction qui semble se dessiner à Montréal, l'ancien des Foreurs de Val-d'Or n'a pas caché que les prochains mois pourraient être difficiles pour les partisans du Canadien.

«Ce n'est pas tout le monde qui veut voir une reconstruction non plus, parce que c'est quand même un gros processus. C'est certain qu'on veut toujours voir notre équipe gagner, mais parfois il faut passer par un chemin plus difficile pour avoir des meilleurs résultats.»