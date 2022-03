La différence...oui...mais...

Je sais que le discours à la mode prône une acceptation sans limites de toutes les différences. Je consens à m’y plier, même si ça me dérange. Mais il y a quand même des limites à la tolérance. En tout cas à la mienne. Quand on me présente à la télévision un Père Noël qui embrasse passionnément un homme, je ne suis pas d’accord. Que fait-on de la magie de Noël ? Pourquoi dénaturer cette belle fête ? C’est quoi la suite ? Rita Baga déguisée en fée des étoiles? Il existe plusieurs choses qu’il faut continuer à respecter, et les traditions en font certainement partie.

Anonyme

Les traditions doivent être aussi inclusives que le reste de nos vies. En quoi un père Noël gai devient-il indécent en embrassant son chum, alors qu’on laissait le Père Noël d’autrefois embrasser la maîtresse de maison dans les publicités et même les cartes de voeux?