«La vie compliquée de Léa Olivier»: des montagnes russes d'émotions

L’été de Léa Olivier, à l’honneur dans la deuxième saison de la série jeunesse à succès disponible sur Club illico, s’annonce rocambolesque.

L’héroïne devra conjuguer encore une fois avec des hauts et des bas ainsi que des questionnements existentiels sur ses amours et ses amitiés. Rien de simple.

Pour se ressourcer, elle ira au cours de la saison dans un camp, loin de ville. Mais cette retraite sera loin d’être aussi paisible qu’imaginée. Surtout quand sa rivale Maude (Émi Thériault) va débarquer pour séduire Olivier (Justin Simon), l’un des nouveaux visages, qui fait son apparition dans les nouvelles intrigues.

Pour tourner ces scènes, l’équipe technique et les comédiens se sont installés dans cette colonie de vacances une dizaine de jours, où la chaleur et les moustiques étaient au rendez-vous. En l’absence de réseau mobile, «une certaine magie» s’est aussi invitée au sein des troupes, a indiqué Laurence Deschênes, l’interprète de Léa Olivier, en entrevue avec l’Agence QMI.

«On a dormi toute l’équipe technique, tous les comédiens dans un dortoir, on était ensemble 24/7, on mangeait à la cantine. C’était vraiment la plus belle expérience de ma vie, s’il n’y avait pas eu les bibittes. En même temps, ça fait partie du truc», s’est rappelée l’actrice qui avoue être une fille de ville.

La chaleur et les moustiques ont représenté un défi pour elle, tout comme la pratique du canoë qui, admet-elle, n’est pas son talent principal.

De retour en ville, Léa Olivier devra faire des choix déchirants. Tandis qu’elle se rapproche d’Alex (Karl-Antoine Suprice), l’arrivée surprise de Thomas (Thomas Delorme) dans l’équation compliquera les choses et fera vivre à l’héroïne une montagne russe d’émotions.

D’ailleurs en fin de tournage, l’équipe s’est rendue à La Ronde pour tourner quelques scènes.

«J’ai le haut-le-cœur facile. On ne savait pas qu’on allait faire des manèges. On n’avait pas été averti. Le matin, à 8 h, il nous avait gardé Le Goliath à nous. On l’a fait deux fois de suite, mais moi je n’avais jamais fait ça de ma vie. J’ai fait le saut et j’étais verte. Ç’a été tout un défi pour moi», a confié la comédienne qui vient tout juste de compléter son cégep.

Somme toute, Laurence Deschênes a repris les bottines de Léa Olivier, pour cette deuxième saison, avec plus de confiance et d’aisance.

Son personnage, un peu plus jeune qu’elle, lui a notamment appris à ne pas écouter les autres. «Elle a toujours un peu besoin d’avoir la validation des autres pour avancer. C’est quelque chose que j’essaie de travailler aussi, de me défaire du regard des autres. Avec la pandémie, on s’est retrouvé un peu plus seul et on n’avait pas le choix de se faire confiance, d’avancer et de lâcher prise. Je pense que c’est ce qu’elle m’a appris.»

L’adaptation télévisuelle de La vie compliquée de Léa Olivier a rallié un nombre impressionnant de téléspectateurs, tant chez les jeunes que chez les parents. Depuis ses premiers jours sur Club illico, elle a généré plus de deux millions de visionnements.

Coproduite par Encore télévision et SLALOM, en collaboration avec Québecor Contenu, la deuxième saison de la série jeunesse est disponible depuis jeudi dernier sur Club illico.

