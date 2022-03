Laval veut faire sa part pour aider l’Ukraine

La Ville de Laval met l’épaule à la roue pour venir en aide aux Ukrainiens.

En entrevue à TVA Nouvelles, le maire Stéphane Boyer a annoncé un don de 20 000 dollars à la Croix-Rouge. La municipalité souhaite aussi mobiliser ses organismes communautaires et citoyens afin d’accueillir des réfugiés ukrainiens.

«C’est certain qu’on est loin de ce qui se passe en Ukraine, physiquement, mais on est une ville qui est ouverte sur le monde et on a une grande diversité culturelle sur notre territoire. Donc, on souhaite pouvoir contribuer à la hauteur de nos moyens», affirme Stéphane Boyer.

Laval pourrait accueillir jusqu’à 2000 Ukrainiens, estime le maire Boyer.

«On a de bonnes écoles et on a beaucoup d’entreprises à la recherche de main-d’œuvre», explique-t-il.

Stéphane Boyer espère d’ailleurs inspirer les maires des autres municipalités à mettre la main à la pâte.

«On peut se sentir loin du conflit. L’Ukraine ce n’est pas la porte d’à côté, mais on a ce privilège-là de vivre dans une communauté en paix, dynamique et ouverte sur le monde. Je suis certain que si on inversait les rôles et que c’était le Canada qui était en guerre aujourd’hui, on serait bien content, comme municipalité, si d’autres villes ailleurs dans le monde voulaient nous aider», soutient le maire de Laval.

Selon l’ONU, plus de 500 000 Ukrainiens ont déjà fui le pays depuis l’invasion russe.

«Beaucoup de ces personnes-là vont se retrouver dans des conditions précaires, dans des camps de réfugiés. Ils vont avoir besoin d’une assistance immédiate», indique Stéphane Boyer.

