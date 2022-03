Le Canadien perd un match de fous

WINNIPEG | Une première période de sept buts, un recul comblé de quatre buts, un festival de punitions, un tour du chapeau, un tir de punition raté, le Canadien n’avait possiblement pas été impliqué dans un match aussi fou depuis celui du 19 février 2008 où il avait effacé un déficit de cinq buts pour vaincre les Rangers de New York en tirs de barrage.

Sauf que mardi, sur la glace du Canada Life Centre, le résultat ne fut pas le même. Malgré la résurrection soudaine, gracieuseté du premier triplé de la carrière de Josh Anderson, le Tricolore s’est incliné par la marque de 8 à 4.

Photo La presse Canadienne

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Mark Scheifele, qui retrouvait le chemin du Canadien pour la première fois depuis sa dangereuse mise en échec sur Jake Evans, a mené l’attaque des vainqueurs avec deux buts et une passe.

Les Montréalais se sont rapidement mis dans le pétrin en accordant quatre buts sur les six premiers lancers des Jets. D’ailleurs, on s’attendait à un massacre en règle lorsque Scheifele a marqué le quatrième but de son équipe, alors qu’il n’y avait pas encore 10 minutes de jeu d’écoulées.

Photo La presse Canadienne

Coulé par les punitions

À ce moment, on se demandait si le Canadien d’il y a quelques semaines n’était pas en train de renaître de ses cendres.

Batailles perdues en territoires défensifs, enclave libre, gardien qui ne fait pas les arrêts. C’était comme si l’effet St-Louis ne s’était pas évaporé d’un seul coup.

Photo USA TODAY Sports

Puis, le Tricolore a fait ce qu’il fait depuis l’arrivée en poste du Lavallois : il s’est battu, comblant un déficit en apparence insurmontable.

Toutefois, les nombreuses punitions écopées par le bleu-blanc-rouge ont fini par le rattraper. Andrew Copp, Scheifele (son deuxième), Pierre-Luc Dubois et Paul Stastny ont marqué les quatre derniers buts des Jets avec l’avantage d’un homme.

Samuel Montembeault, qui avait connu la victoire à ses trois dernières sorties, a été remplacé par Andrew Hammond au cours de la troisième période après avoir cédé sept fois sur 23 tirs.

C’est la deuxième fois de la saison que le Canadien accorde huit but dans un match. Il avait subi le même sort au Minnesota, dans un revers de 8 à 2, le 24 janvier.

+ Josh Anderson Il a orchestré la remontée du Canadien avec le premier tour du chapeau de sa carrière Il compte maintenant 15 buts depuis le début de la saison - Samuel Montembeault Il a cédé quatre fois sur les six premiers lancers des Jets Cest ce qui sappelle partir avec deux prises 8 4 Première période 1-Wpg: Evgeny Svechnikov (6)

(Schmidt, Connor)5:21

2-Wpg: Nate Schmidt (4)

(Dubois, Svechnikov)5:57

3-Wpg: Adam Lowry (7)

(DeMelo)8:46

4-Wpg: Mark Scheifele (19)

(Dubois, Connor)9:13

5-Mon: Josh Anderson (13)

(Petry)11:18

6-Mon: Josh Anderson (14)

(Caufield, Suzuki)AN-17:00

7-Mon: Artturi Lehkonen (10)

(Evans)18:28 Punitions: DeMelo (Wpg) 6:35, Anderson (Mon) 7:08, Dillon (Wpg) 8:10, Kulak (Mon) 8:54, Morrissey (Wpg) 15:52, Beaulieu (Wpg) 18:58, Anderson (Mon) 19:31

Deuxième période 8-Mon: Josh Anderson (15)

(Poehling)4:08

9-Wpg: Andrew Copp (13)

(Pionk, Stastny)AN-17:17 Punitions: Toninato (Wpg) 6:57, Petry (Mon) 15:41

Troisième période 10-Wpg: Mark Scheifele (20)

(Wheeler, Connor)AN-2:46

11-Wpg: Pierre-Luc Dubois (22)

(Scheifele, Wheeler)AN-5:49

12-Wpg: Paul Stastny (13)

(Lowry, Copp)AN-17:26 Punitions: Gallagher (Mon) 1:41, Gallagher (Mon) 5:11, Pionk (Wpg) 6:24, Pionk (Wpg) 11:00, banc (Mon) (purgée par Caufield) 16:41, Scheifele (Wpg) (maj) 16:41, Wideman (Mon) (maj) 16:41 Tirs au but Montréal 14 - 10 - 11 - 35Winnipeg 6 - 11 - 13 - 30 Gardiens: Mon: Sam Montembeault (P, 5-11-4) et Andrew Hammond (à 14:10 de la 3e période) Wpg: Connor Hellebuyck (G, 18-19-8) Avantages numériques: Mon: 1 en 7, Wpg: 4 en 6 Arbitres: Michael Markovic, Chris Schlenker Juges de lignes: Mark Shewchyk, Travis Gawryletz ASSISTANCE: 13 816 Pierre-Luc Dubois ★ Josh Anderson ★★ Kyle Connor ★★★

Ce qu’on a remarqué...

Suzuki débordé

Nick Suzuki avait une grosse commande sur les bras face au premier trio des Jets. À l’image de l’équipe, il a connu un match en deux temps. La soirée de son unité se serait possiblement mieux déroulée s’il avait obtenu plus de succès dans les cercles des mises en jeu. Même s’il a été plus souvent confronté au trio de Mark Scheifele, Suzuki a reçu une leçon de duels de la part d’Adam Lowry, vainqueur de sept des huit affrontements.

Perreault ovationné

Au cours du premier engagement, la foule a réservé un chaleureux accueil à Mathieu Perreault. Le Québécois était de retour pour la première fois dans la ville où il a disputé sept saisons (455 matchs). « Plein de souvenirs me reviennent en tête. J’ai vécu de beaux moments ici. Mes trois enfants sont nés ici, à St-Boniface », a-t-il déclaré, en matinée.

Armia de retour

Joel Armia était de retour au jeu après avoir raté quatre rencontres en raison du coup de patin qu’il a reçu au visage contre les Sabres de Buffalo. En raison des nombreuses punitions, le Finlandais a obtenu peu de temps de glace. Mais il a rentabilisé chaque minute. À plusieurs occasions, son travail et la pression appliquée par Ryan Poehling ont permis au Canadien de poursuivre l’attaque. S’en sont suivies quelques occasions de marquer.

Un festival de punitions

Les arbitres Michael Markovic et Chris Schlenker ont appelé un impressionnant total de 14 punitions mineures.

